15:19 01 февраля 2018 5

Подробности дела Виктора Старокожева пока не разглашаются в интересах следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предъявлено обвинение владельцу ООО «Орджоникидзевская УЖК» Виктору Старокожеву. Уголовное дело в отношении него расследуется в отделе полиции №15.

«Действительно, ему предъявлено обвинение по статье „мошенничество в особо крупном размере“. Подробности не могу сообщить в интересах следствия», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

Как стало известно «URA.RU», Старокожев сменил адвоката, уволив своего прежнего защитника. За разъяснениями редакция обратилась к сыну одиозного бизнесмена Евгению Старокожеву, который является директором «ЖКО «Екатеринбург». Старокожев-младший заявил, что ничего не знает ни о каких уголовных делах отца. При этом сообщил, что он сам, возможно, станет фигурантом административного преследования.

«Пятого или шестого числа меня вызывают в прокуратуру, решается вопрос о возбуждении административного производства по части 2 ст. 14.1.3 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», — сообщил «URA.RU» Евгений Старокожев.