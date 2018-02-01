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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:19  01 февраля 2018 5

Владельца крупной управляющей компании Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве. ФОТО

Суд над Усковым Валерием. Челябинск, уголовный кодекс
Подробности дела Виктора Старокожева пока не разглашаются в интересах следствияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предъявлено обвинение владельцу ООО «Орджоникидзевская УЖК» Виктору Старокожеву. Уголовное дело в отношении него расследуется в отделе полиции №15.

«Действительно, ему предъявлено обвинение по статье „мошенничество в особо крупном размере“. Подробности не могу сообщить в интересах следствия», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

Как стало известно «URA.RU», Старокожев сменил адвоката, уволив своего прежнего защитника. За разъяснениями редакция обратилась к сыну одиозного бизнесмена Евгению Старокожеву, который является директором «ЖКО «Екатеринбург». Старокожев-младший заявил, что ничего не знает ни о каких уголовных делах отца. При этом сообщил, что он сам, возможно, станет фигурантом административного преследования.

«Пятого или шестого числа меня вызывают в прокуратуру, решается вопрос о возбуждении административного производства по части 2 ст. 14.1.3 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», — сообщил «URA.RU» Евгений Старокожев.

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Фото: Андрей Альшевских, facebook

Александр Лукманов
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