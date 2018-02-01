Суд вынес приговор Никите Белых

23:32 01 февраля 2018 1

Экс-губернатор Кировской области получил восемь лет колонии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Пресненском суде Москвы огласили приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки, приговорив его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей.

Кроме того, как сообщает «Медиазона», Белых запрещено занимать государственные должности на протяжении трех лет после отбывания наказания. При этом судья Татьяна Васюченко заявила, что экс-чиновник оправдан по одному из эпизодов получения взятки в 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого в 2012 году за помощь в согласовании заявки его компаний на льготную аренду леса.

Губернатор Никита Белых во время задержания Фото: СК РФ

Второй эпизод произошел в 2016 году при получении взятки в 400 тысяч евро в одном из столичных ресторанов. Там его и задержали. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении его полномочий из-за утраты доверия.

Гособвинение, как напоминает RT, запрашивало для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита же утверждала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, настаивая на оправдании. Свою вину экс-губернатор не признал. «Я хочу одного — чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение», — сказал он в своем последнем слове.