Никита Белых, выступая в суде, начал травить анекдоты про самогон и насильника

19:18 26 января 2018 1

Никита Белых во время суда рассказывает анекдоты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, выступая в Пресненском суде Москвы с последним словом, рассказал присутствующим в зале заседаний анекдот. Подсудимый, отрицая свою вину в преступлении, посчитал, что шутка про самогоноварение и насильника подходит как нельзя кстати.

«Мужика в деревне приходят арестовывать за самогоноварение. Мужик говорит: „Но я же ничего не варил“. — „Так вот аппарат у тебя стоит“. — „Тогда обвиняйте меня еще и в изнасиловании“. — „А что, вы кого-то изнасиловали?“ — „Нет. Но аппарат есть“», — рассказал Белых анекдот в суде, его слова приводит телеканал 360.

Белых заявил, что не встречался с бизнесменом Юрием Зудхаймером в марте 2014 года, во время которой он, согласно материалам дела, потребовал взятку за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании правительства региона. Он рассказал, что у него в это время был напряженный график. «Мой график в тот день был расписан поминутно. В правительство Зудхаймер не заходил, и это подтверждают данные бюро пропусков», — подчеркнул экс-губернатор.

«Прошу вынести справедливое решение и оправдать меня», — заявил Белых. Приговор бывшему главе Кировской области суд вынесет 1 февраля, передает «Национальная служба новостей».

Бывшего губернатора Никиту Белых задержали в 2016 году. Его обвиняют в получении взятки в 600 тысяч евро. Гособвинение требует для него срока в виде десяти лет лишения свободы, уточняет портал «Утро.ру». Также обвинение запросило для Белых штраф в размере 100 млн рублей и запрет в дальнейшем занимать государственные должности сроком на 8 лет. Вины своей Никита Белых не признает, считая себя жертвой провокации спецслужб.