Подобные инциденты происходят не первый раз (архивное фото)
Несчастный случай произошел на обочине зимника Лабытнанги—Теги — грузовик ушел под воду. Машина кабиной вперед провалилась под лед. По предварительным данным, водитель решил съехать с зимника и проехать через ручей, чтобы сократить путь, сообщает «Север пресс».
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 22 января там же в ЯНАО, на зимнике Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале провалился под лед колесный трактор «К-700». Тракторист погиб, не сумев выбраться на лед. А 16 января в Надыме ушел под воду снегоуборочный трактор, расчищавший место для крещенской купели. Трактористу удалось спастись.