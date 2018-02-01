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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:12  01 февраля 2018 7

Грудинин признался, что получал в «подарок» 37 миллионов рублей. Хотя ранее отрицал это

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, грудинин павел
Грудинин владеет 4% акций «ТТ Девелопмент»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ, предприниматель Павел Грудинин признался, что связанное с ним ООО «ТТ «Девелопмент» «подарило» ему 37 миллионов рублей в 2016 году. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «URA.RU» в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. Напомним, ранее от отрицал факт многомиллионного «подарка».

«Я не скрывал, что являюсь акционером этой компании (Грудинину принадлежит 4% акций — прим. ред.). Если вы о тех деньгах, которые я получил, то с них я заплатил все налоги. Я никогда не говорил, что я бедный человек. У меня хорошие доходы. Но вы пытаетесь подменять понятия. Мы сегодня здесь говорим о программе, а вы о „ТТ Девелопмент“», — попытался уйти от конкретного ответа Грудинин.

В заключение кандидат добавил, что «ТТ Девелопмент» никогда не нарушала никакие законы. «Она заплатила огромные налоги в бюджет. Кстати, в прошлом году совхоз имени Ленина получил письмо от губернатора Московской области, которого трудно обвинить в симпатиях ко мне лично. В письме говорилось, что совхоз — крупнейший налогоплательщик Московской области. Вас это никак не смущает?» — поинтересовался он. Но в это время его перебил пресс-секретарь партии, который призвал присутствующих журналистов задавать вопросы, на которые Грудинин еще не отвечал.

Как ранее сообщало «URA.RU», на пресс-конференции в Москве Грудинин отрицал, что связанная с ним компания «подарила» ему и его сыну по 37 миллионов рублей в 2016 году, настаивая на том, что за 22 года руководства совхозом он не получал никаких дивидендов. «Что касается „ТТ Девелопмент“ — это другое предприятие, которое первоначально было создано совместно с одной японской корпорацией и лишь затем вошло в совхоз. Мое предприятие — это совхоз имени Ленина. Оно таких плат не производило», — заявил тогда кандидат в президенты.

Александр Пономарев
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