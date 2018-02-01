На Ямале подведены итоги поощрительной акции для добросовестных плательщиков. Ценные призы полагаются почти сотне ямальцев, некоторые из них уже получили награды.
Сегодня в Надымском и Губкинском, Шурышкарском и Приуральском филиалах компании «Ямалкоммунэнерго» несколько победителей получили ценные подарки — сертификаты в один из магазинов города, бытовую технику и другие ценные призы, сообщает пресс-служба компании.
Самыми ответственными потребителями в селах Мужи и Горки (Шурышкарский район) стали пенсионеры и работники социальной сферы. Приуральский филиал компании благодарит администрации поселений за предоставленную возможность торжественно вручить подарки всем добросовестным потребителям на отчете глав поселений района.
Всех победителей работники компании оповещают лично, приглашая в стены компании торжественно принять приготовленные коммунальщиками подарки. К победителям преклонного возраста, а также к жителям отдаленных поселений представители компании приедут лично. «Ознакомиться с полным перечнем победителей можно на сайте компании», — рассказал начальник службы учета и реализации коммунальных ресурсов компании Кирилл Смоляков.
Предварительной заявки потребителей на участие в акции не требовалось. Ее участниками автоматически стали все потребители услуг, которые своевременно вносили оплату за коммунальные услуги и предоставляли показания индивидуальных приборов учета в течение 2016—2017 годов.