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21:26  01 февраля 2018 0

Жители Ямала получили подарки от энергетиков за добросовестность

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, ямалкоммунэнерго
Призы раздадут почти сотне ямальцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале подведены итоги поощрительной акции для добросовестных плательщиков. Ценные призы полагаются почти сотне ямальцев, некоторые из них уже получили награды.

Сегодня в Надымском и Губкинском, Шурышкарском и Приуральском филиалах компании «Ямалкоммунэнерго» несколько победителей получили ценные подарки — сертификаты в один из магазинов города, бытовую технику и другие ценные призы, сообщает пресс-служба компании.

Самыми ответственными потребителями в селах Мужи и Горки (Шурышкарский район) стали пенсионеры и работники социальной сферы. Приуральский филиал компании благодарит администрации поселений за предоставленную возможность торжественно вручить подарки всем добросовестным потребителям на отчете глав поселений района.

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Молодые приходят за подарками сами Фото: Губкинский филиал АО «ЯКЭ»

Всех победителей работники компании оповещают лично, приглашая в стены компании торжественно принять приготовленные коммунальщиками подарки. К победителям преклонного возраста, а также к жителям отдаленных поселений представители компании приедут лично. «Ознакомиться с полным перечнем победителей можно на сайте компании», — рассказал начальник службы учета и реализации коммунальных ресурсов компании Кирилл Смоляков.

Предварительной заявки потребителей на участие в акции не требовалось. Ее участниками автоматически стали все потребители услуг, которые своевременно вносили оплату за коммунальные услуги и предоставляли показания индивидуальных приборов учета в течение 2016—2017 годов.

Иван Антонов
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