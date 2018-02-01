Компания Порошенко требует запретить «Киевский торт» в России

21:22 01 февраля 2018 3

По мнению кондитерской корпорации, торговая сеть нарушает права интеллектуальной собственности Фото: группа «Киевский торт оригинал Рошен», «ВКонтакте»

Кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, решила через суд запретить торговой сети «АШАН» в России использовать названия «Торт «Киевский» и «Киевский торт». По мнению корпорации, сеть нарушает права интеллектуальной собственности.

В иске компании говорится, что действия торговой сети приводят к тому, что покупатель может перепутать продукцию магазина с «Киевским тортом», который выпускает Roshen, пишет RT. В документе Roshen просит «запретить… осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента „Киевский торт“ и/или „Киевский“ и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана». Рассмотрение дела состоится 5 февраля.

Напомним, что в июне 2017 года корпорация Roshen закрыла фабрику в Липецке. Также полностью прекратили работу в России склад готовой продукции и торговый дом ООО «Рошен», который занимался реализацией сладостей.