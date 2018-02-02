Семья, защита и обвинение прокомментировали приговор экс-губернатору Белых

00:57 02 февраля 2018 0

Защита и семья не согласны с решением суда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Судебный процесс по громкому дело о взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиты Белых будет продолжен. Защита бывшего чиновника намерена обжаловать вынесенный 1 февраля приговор. Такого хода со своей стороны не исключает и Генпрокуратура.

«Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок», — приводит RT комментарий ведомства, где также подчеркнули, что некоторые доходы бывшего чиновника не соответствуют его заработку.

Сторона защиты, в свою очередь, решение уже приняла, заявив, будет добиваться оправдания Никиты Белых, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Андрея Грохотова.

«Мы рады, что суд услышал наши доводы и по одному эпизоду Никита Юрьевич был оправдан. Однако по эпизоду с Судгаймером мы не довольны, обязательно обжалуем приговор. Мы не согласны с квалификацией и сроком приговора. Мы просили оправдания по всем эпизодам», — заявил он, добавив при этом, что здоровье Белых вызывает опасение. В суд его доставили из больницы «Матросская Тишина» в сопровождении двух врачей. Они осматривали подсудимого каждые два часа.

После оглашения приговора к журналистам, как пишет РИА «Новости», вышла супруга бывшего губернатора Екатерина Рейферт. Она поблагодарила всех, кто кто оказывал семье поддержку, и назвала меру «абсолютно карательной».

Суд, как ранее сообщало «URA.RU», признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей.