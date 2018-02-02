{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:57  02 февраля 2018 0

Семья, защита и обвинение прокомментировали приговор экс-губернатору Белых

ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, белых никита
Защита и семья не согласны с решением судаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело Никиты Белых
все новости сюжета

Судебный процесс по громкому дело о взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиты Белых будет продолжен. Защита бывшего чиновника намерена обжаловать вынесенный 1 февраля приговор. Такого хода со своей стороны не исключает и Генпрокуратура.

«Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок», — приводит RT комментарий ведомства, где также подчеркнули, что некоторые доходы бывшего чиновника не соответствуют его заработку.

Сторона защиты, в свою очередь, решение уже приняла, заявив, будет добиваться оправдания Никиты Белых, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Андрея Грохотова.

«Мы рады, что суд услышал наши доводы и по одному эпизоду Никита Юрьевич был оправдан. Однако по эпизоду с Судгаймером мы не довольны, обязательно обжалуем приговор. Мы не согласны с квалификацией и сроком приговора. Мы просили оправдания по всем эпизодам», — заявил он, добавив при этом, что здоровье Белых вызывает опасение. В суд его доставили из больницы «Матросская Тишина» в сопровождении двух врачей. Они осматривали подсудимого каждые два часа.

После оглашения приговора к журналистам, как пишет РИА «Новости», вышла супруга бывшего губернатора Екатерина Рейферт. Она поблагодарила всех, кто кто оказывал семье поддержку, и назвала меру «абсолютно карательной».

Суд, как ранее сообщало «URA.RU», признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров