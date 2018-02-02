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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:22  02 февраля 2018 0

Авиация США продолжит полеты у границ России, несмотря на предупреждение Минобороны

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, су24
Российские истребители продолжат перехватывать американские военные самолетыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиация США намерена и дальше осуществлять полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем у берегов России. Об этом журналистам заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

«Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — приводит RT слова военного чиновника, которые стали ответом на рекомендации Минобороны России прекратить полеты у границ РФ.

После перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем, как напоминает «Национальное служба новостей», в Министерстве обороны заявили, что ВКС России продолжат обеспечивать «надежную охрану границ воздушного пространства РФ». При этом ведомство рекомендовало Соединенным Штатам исключить маршруты полетов у границ.

Сергей Демин
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