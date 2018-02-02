В ХМАО завели дело на воспитателя детсада, который не уследил за ребенком

Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Нефтеюганске из-за причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. ЧП произошло вечером 31 января, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Воспитатель в этот день вывел детей на прогулку. Голова одного из мальчиков застряла между уровнями спортивного снаряда, в результате этого произошло сдавливание шеи. Он не смог выбраться самостоятельно, а воспитатель не видел произошедшего, так как находился в другой части площадки.
Ребенка удалось вытащить из конструкции, когда воспитателя позвали дети. Мальчика госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Силовики изъяли записи с камер наблюдения, допрашиваются родители ребенка и другие сотрудники учреждения. Также следователи проверяют документацию на спортивную конструкцию.