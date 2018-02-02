{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Пермского края
12:31  02 февраля 2018 2

Пермский губернатор задумал реформировать свое правительство

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, решетников максим
Максим Решетников раздумывает над тем, кто в правительстве будет решать «отдельные вопросы»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников рассматривает возможность создать в правительстве специальный орган — президиум. Впрочем, собеседники «URA.RU» отмечают, что пока неясно, для чего конкретно нужна эта структура.

Глава региона внес в Заксобрание законопроект, который включает возможность создания в правительстве Пермского края президиума. Предполагается, что эта структура собирается по мере необходимости, а решения принимает большинством голосов. Состав президиума определяет председатель кабинета министров. На данный момент правительство возглавляет сам губернатор.

Статья по теме
Решетникову подсказали, кого первым уволить в новом году

В пояснительной записке к законопроекту указано, что президиум нужен для «рассмотрения отдельных вопросов». При этом не указано, что эта структура обязательно появится. Проект предполагает только возможность ее создания.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что появление президиума может быть полезно губернатору: «Для решения какого-то срочного вопроса не понадобится созывать правительство целиком. Возможно, через президиум губернатору проще будет делегировать полномочия. Другой вопрос — что же сегодня мешает главе региона без каких-либо формальностей встречаться со своими подчиненными».

Пока идея создания президиума в правительстве непонятна, рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Сейчас нет понимания, чем будет заниматься президиум, кто в него войдет. Возможно, это некая переходная стадия перед реформой госуправления», — полагает он.

Известно, что при прежнем губернаторе Викторе Басаргине существовали неформальные «президиумы». Так, премьер правительства Геннадий Тушнолобов периодически собирал своих заместителей. А сам глава региона в узком кругу регулярно встречался со своими ближайшими соратниками.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров