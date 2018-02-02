Пермский губернатор задумал реформировать свое правительство

Губернатор Прикамья Максим Решетников рассматривает возможность создать в правительстве специальный орган — президиум. Впрочем, собеседники «URA.RU» отмечают, что пока неясно, для чего конкретно нужна эта структура.
Глава региона внес в Заксобрание законопроект, который включает возможность создания в правительстве Пермского края президиума. Предполагается, что эта структура собирается по мере необходимости, а решения принимает большинством голосов. Состав президиума определяет председатель кабинета министров. На данный момент правительство возглавляет сам губернатор.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что президиум нужен для «рассмотрения отдельных вопросов». При этом не указано, что эта структура обязательно появится. Проект предполагает только возможность ее создания.
Источник, близкий к властям региона, отмечает, что появление президиума может быть полезно губернатору: «Для решения какого-то срочного вопроса не понадобится созывать правительство целиком. Возможно, через президиум губернатору проще будет делегировать полномочия. Другой вопрос — что же сегодня мешает главе региона без каких-либо формальностей встречаться со своими подчиненными».
Пока идея создания президиума в правительстве непонятна, рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Сейчас нет понимания, чем будет заниматься президиум, кто в него войдет. Возможно, это некая переходная стадия перед реформой госуправления», — полагает он.
Известно, что при прежнем губернаторе Викторе Басаргине существовали неформальные «президиумы». Так, премьер правительства Геннадий Тушнолобов периодически собирал своих заместителей. А сам глава региона в узком кругу регулярно встречался со своими ближайшими соратниками.