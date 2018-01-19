Решетникову подсказали, кого первым уволить в новом году

Пока губернатор Максим Решетников и правительство Пермского края приходят в себя после страшного нападения на школьников, нарастает напряжение вокруг отдельных чиновников. Наблюдатели уже предрекают новые конфликты одному из министров, для которого непросто сложился ушедший год. А в кулуарах вновь зазвучали имена потенциальных преемников чиновника.
В политических кругах региона устоялось мнение, что если в правительстве и произойдут отставки, то не раньше апреля — все-таки сейчас власти сосредоточены на выборах президента и вряд ли настроены на кадровые чистки. Однако вновь возникли разговоры вокруг фигуры министра спорта Олега Глызина. Вероятен новый виток его конфликта со спортивными федерациями.
В четверг, 18 января, в минспорта состоялось совещание с представителями федераций. Один из участников дискуссии рассказал «URA.RU», что Глызин не пришел на мероприятие. И это факт вызвал недовольство федераций.
В пресс-службе минспорта подтвердили, что совещание состоялось без министра. Олег Глызин отсутствовал, поскольку был на выезде.
Свежие удары министр спорта сейчас получает и в Telegram, который читает политическая элита. Так, критикующий власти канал «Проводник» утверждает, что преемником Олега Глызина может стать директор краевого центра спортивной подготовки Петр Перминов. А до Нового года в основном звучало имя депутата Заксобрания, бронзового олимпийского призера по греко-римской борьбе Александра Третьякова, но замена не состоялась.
Источник агентства в правительстве не скрывает, что позиции Олега Глызина не очень сильные. Но дело не в том, что министр провоцирует конфликты или намеренно ущемляет чьи-то интересы. «С самого начала у него была нарушена коммуникация c федерациями и спортклубами. Теперь спортсмены убеждены, что министр все „разваливает“. Глызина считают „чужим“ и потому, что до назначения он был далек от отрасли. Но однозначной кандидатуры на замену сегодня нет», — говорит информатор.
Сейчас активно распространяются также слухи, что у Глызина в конце января просто истечет срок трудового договора — даже увольнять не придется. Однако в действительности (как пояснили в пресс-службе правительства) контракт с каждым министром действует на период полномочий всего правительства.
Олег Глызин возглавил минспорта в январе прошлого года — в правительство он вошел по приглашению прежнего губернатора Виктора Басаргина. До этого чиновник руководил администрацией Кировского района Перми. За последнее время в спортивной отрасли произошел сразу ряд ярких конфликтов на почве проблем финансирования спортклубов. Обострилась ситуация к концу прошлого года, когда волейболисты «Прикамья» прекратили участие в чемпионате России из-за отсутствия денег. А затем и футбольный клуб «Амкар» заявил о возможном закрытии, хотя является середняком премьер-лиги и открыто нанес удар по властям региона. Не скрывают сегодня финансовых проблем и хоккеисты «Молота-Прикамье». Во всех случаях позиция минспорта однозначна: профессиональным клубам необходимо привлекать спонсоров.
Собеседники, знакомые с ситуацией в клубах и федерациях, рассказали, что сейчас кулуарно все чаще звучит имя бронзового призера по конькобежному спорту Олимпиады-2006 в Турине Светланы Высоковой. Многие полагают, что как раз такой прославленный спортсмен и мог бы «взбодрить» отрасль. Сегодня Высокова руководит отделением конькобежного спорта в школе олимпийского резерва «Орленок».
Не исключено, что и действующий министр ломает голову над развитием отрасли, спорных моментов очень много — отмечает Светлана Высокова. Однако важно, чтобы изменилось отношение к спорту — он не может быть финансируемым по остаточному принципу придатком культуры, здравоохранения и образования.
«Мы хотим, чтобы спорт приносил бонусы региону, работал на его статус. Поэтому невозможно разделить спорт высших достижений и массовый. И я говорила об этом губернатору. У молодых людей, будущих „звездочек“, должны быть примеры, ориентиры. Сегодня же спортсмены предоставлены сами себе. А долгие ожидания порождают ощущение ненужности», — говорит прославленная конькобежка.
Когда член твоей команды находится под серьезным давлением, любой губернатор оказывается в сложной ситуации, рассуждает политический консультант Сергей Иванов. С одной стороны, можно уволить непопулярного министра, но оппоненты сочтут это решение слабостью и начнут атаковать других чиновников. Другой вариант — взяться за управление отраслью в «ручном режиме» и лично решать конфликты (так, например, «прикрывал» своих соратников Виктор Басаргин).
«В данном случае оптимальный вариант, наверное, — пойти на откровенный разговор с оппонентами министра. Если они критикуют, значит, вероятно, им есть что предложить. Может быть, в своей среде они и найдут нового министра» — полагает эксперт.