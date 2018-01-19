Решетникову подсказали, кого первым уволить в новом году

10:47 19 января 2018 0

В Пермском крае по-прежнему ждут кадровых решений от Максима Решетникова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пока губернатор Максим Решетников и правительство Пермского края приходят в себя после страшного нападения на школьников, нарастает напряжение вокруг отдельных чиновников. Наблюдатели уже предрекают новые конфликты одному из министров, для которого непросто сложился ушедший год. А в кулуарах вновь зазвучали имена потенциальных преемников чиновника.

В политических кругах региона устоялось мнение, что если в правительстве и произойдут отставки, то не раньше апреля — все-таки сейчас власти сосредоточены на выборах президента и вряд ли настроены на кадровые чистки. Однако вновь возникли разговоры вокруг фигуры министра спорта Олега Глызина. Вероятен новый виток его конфликта со спортивными федерациями.

Пока Олегу Глызину не удается уладить конфликты в пермском спорте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В четверг, 18 января, в минспорта состоялось совещание с представителями федераций. Один из участников дискуссии рассказал «URA.RU», что Глызин не пришел на мероприятие. И это факт вызвал недовольство федераций.

В пресс-службе минспорта подтвердили, что совещание состоялось без министра. Олег Глызин отсутствовал, поскольку был на выезде.

Свежие удары министр спорта сейчас получает и в Telegram, который читает политическая элита. Так, критикующий власти канал «Проводник» утверждает, что преемником Олега Глызина может стать директор краевого центра спортивной подготовки Петр Перминов. А до Нового года в основном звучало имя депутата Заксобрания, бронзового олимпийского призера по греко-римской борьбе Александра Третьякова, но замена не состоялась.

Источник агентства в правительстве не скрывает, что позиции Олега Глызина не очень сильные. Но дело не в том, что министр провоцирует конфликты или намеренно ущемляет чьи-то интересы. «С самого начала у него была нарушена коммуникация c федерациями и спортклубами. Теперь спортсмены убеждены, что министр все „разваливает“. Глызина считают „чужим“ и потому, что до назначения он был далек от отрасли. Но однозначной кандидатуры на замену сегодня нет», — говорит информатор.

Сейчас активно распространяются также слухи, что у Глызина в конце января просто истечет срок трудового договора — даже увольнять не придется. Однако в действительности (как пояснили в пресс-службе правительства) контракт с каждым министром действует на период полномочий всего правительства.

Год назад Виктор Басаргин очень всех удивил своими кадровыми решениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Олег Глызин возглавил минспорта в январе прошлого года — в правительство он вошел по приглашению прежнего губернатора Виктора Басаргина. До этого чиновник руководил администрацией Кировского района Перми. За последнее время в спортивной отрасли произошел сразу ряд ярких конфликтов на почве проблем финансирования спортклубов. Обострилась ситуация к концу прошлого года, когда волейболисты «Прикамья» прекратили участие в чемпионате России из-за отсутствия денег. А затем и футбольный клуб «Амкар» заявил о возможном закрытии, хотя является середняком премьер-лиги и открыто нанес удар по властям региона. Не скрывают сегодня финансовых проблем и хоккеисты «Молота-Прикамье». Во всех случаях позиция минспорта однозначна: профессиональным клубам необходимо привлекать спонсоров.

Собеседники, знакомые с ситуацией в клубах и федерациях, рассказали, что сейчас кулуарно все чаще звучит имя бронзового призера по конькобежному спорту Олимпиады-2006 в Турине Светланы Высоковой. Многие полагают, что как раз такой прославленный спортсмен и мог бы «взбодрить» отрасль. Сегодня Высокова руководит отделением конькобежного спорта в школе олимпийского резерва «Орленок».

Светлана Высокова надеется, что спорт в Прикамье все же станет полноценной отраслью Фото с сайта СДЮСШОР «Орленок»

Не исключено, что и действующий министр ломает голову над развитием отрасли, спорных моментов очень много — отмечает Светлана Высокова. Однако важно, чтобы изменилось отношение к спорту — он не может быть финансируемым по остаточному принципу придатком культуры, здравоохранения и образования.

«Мы хотим, чтобы спорт приносил бонусы региону, работал на его статус. Поэтому невозможно разделить спорт высших достижений и массовый. И я говорила об этом губернатору. У молодых людей, будущих „звездочек“, должны быть примеры, ориентиры. Сегодня же спортсмены предоставлены сами себе. А долгие ожидания порождают ощущение ненужности», — говорит прославленная конькобежка.

Когда член твоей команды находится под серьезным давлением, любой губернатор оказывается в сложной ситуации, рассуждает политический консультант Сергей Иванов. С одной стороны, можно уволить непопулярного министра, но оппоненты сочтут это решение слабостью и начнут атаковать других чиновников. Другой вариант — взяться за управление отраслью в «ручном режиме» и лично решать конфликты (так, например, «прикрывал» своих соратников Виктор Басаргин).

«В данном случае оптимальный вариант, наверное, — пойти на откровенный разговор с оппонентами министра. Если они критикуют, значит, вероятно, им есть что предложить. Может быть, в своей среде они и найдут нового министра» — полагает эксперт.