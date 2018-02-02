Свердловчане стали реже жаловаться на свои управляющие компании

13:19 02 февраля 2018 7

В ведомство Алексея Россолова перешло большинство функций контроля органов прокуратуры и Роспотребнадзора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Свердловской области стали меньше жаловаться на свои управляющие компании. Такие выводы сделали в региональном департаменте Госжилстройнадзора после подведения итогов 2017 года. Снизилось и число нарушений в курируемой сфере (ведомство отвечает за рынок УК, капремонт и ведет строительный надзор). Глава департамента ГЖИ Алексей Россолов отметил, что в целом выросла удовлетворенность жителей качеством услуг управляющих компаний.

Управляющие компании все чаще становятся участниками добровольного рейтинга, который вот уже три года подряд составляет Госжилстройнадзор. Сегодня был опубликован очередной список из 26 УК, которые не побоялись публичного анализа своей деятельности со стороны департамента. Эксперты отмечают, что в этом есть и личная заслуга Алексея Россолова, который сумел выстроить нормальные рабочие отношения с управляющими компаниями.

«Он отличается одинаковым спросом и достаточно ровным подходом ко всем участникам рынка вне зависимости от величины компаний и степени влияния их владельцев на конкретных территориях, да и в регионе в целом, — говорит депутат Госдумы, сопредседатель Совета общественной организации „Справедливое ЖКХ“ Дмитрий Ионин. — Неоспоримый факт, что Россолов вместе со своим заместителем, профессионалом с большой буквы Лилией Карпухиной, смог превратить номинальную структуру образца 2012 года в серьезную рабочую машину».

За последнее время большинство функций контроля органов прокуратуры и Роспотребнадзора перешли в сферу Госжилстройнадзора. С учетом навалившейся нагрузки было очень непросто выстроить работу департамента, но команда Россолова смогла вывести жилищный надзор на более качественный уровень. В итоге и УК, и простые собственники стали больше доверять системе.

Тем не менее до полного отсутствия жалоб еще далеко. Что касается жителей, то они чаще всего недовольны проведением капитального ремонта и некачественными коммунальными ресурсами. Об этом свидетельствует статистика за 2017 год.