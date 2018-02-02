Обустройством искусственного острова на реке Миасс у будущего конгресс-холла в Челябинске займется ПО «Монтажник» из Магнитогорска. Соответствующие документы появились на официальном сайте ХП «Конгресс-холл». ПО принадлежит группе бизнесменов. Как стало «URA.RU», фирму покупает группа «Синай», переданная в оперативное управление губернатором Борисом Дубровским его сыну Александру Дубровскому.
«В декабре шли переговоры, пришли к взаимному согласию, договорились о цене», — сообщает источник. В базе данных ЕГРЮЛ сделка еще не отражена. В конкурентных переговорах вместе с ПО «Монтажник» участвовала Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), учредителем которой является правительство области. «Монтажник» предложил цену своих услуг в 29 млн рублей, меньше чем ЮУ КЖСИ, и договор подпишут с этой фирмой.
На первом этапе в течение четырех месяцев «Монтажник» должен установить защитные дамбы и систему водоотлива. На острове собираются обустроить зону отдыха с пешеходными мостами к конгресс-холлу.
Стоимость конгресс-холла оценили в 9 млрд рублей. В него собираются вложить средства областного бюджета и частных инвесторов. Планируется, что здесь пройдут основные мероприятия саммитов. Это будет многофункциональное здание высотой 170 метров, где первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Еще один конгресс-холл, малый, строится на улице Труда. Объекты возводятся к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, на которые претендует Челябинск.