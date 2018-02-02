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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
16:30  02 февраля 2018 4

Искусственный остров к саммитам ШОС построит фирма челябинского губернатора

Остров будет строить ПО «Монтажник»ФОТО: ХП «Конгресс-холл»
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
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Обустройством искусственного острова на реке Миасс у будущего конгресс-холла в Челябинске займется ПО «Монтажник» из Магнитогорска. Соответствующие документы появились на официальном сайте ХП «Конгресс-холл». ПО принадлежит группе бизнесменов. Как стало «URA.RU», фирму покупает группа «Синай», переданная в оперативное управление губернатором Борисом Дубровским его сыну Александру Дубровскому.

«В декабре шли переговоры, пришли к взаимному согласию, договорились о цене», — сообщает источник. В базе данных ЕГРЮЛ сделка еще не отражена. В конкурентных переговорах вместе с ПО «Монтажник» участвовала Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), учредителем которой является правительство области. «Монтажник» предложил цену своих услуг в 29 млн рублей, меньше чем ЮУ КЖСИ, и договор подпишут с этой фирмой.

На первом этапе в течение четырех месяцев «Монтажник» должен установить защитные дамбы и систему водоотлива. На острове собираются обустроить зону отдыха с пешеходными мостами к конгресс-холлу.

Стоимость конгресс-холла оценили в 9 млрд рублей. В него собираются вложить средства областного бюджета и частных инвесторов. Планируется, что здесь пройдут основные мероприятия саммитов. Это будет многофункциональное здание высотой 170 метров, где первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Еще один конгресс-холл, малый, строится на улице Труда. Объекты возводятся к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, на которые претендует Челябинск.

Альбина Золотухина
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