20:01 02 февраля 2018 0

На 8 марта можно будет отдохнуть четыре дня подряд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральная служба по труду и занятости РФ напомнила россиянам о праздничных выходных в феврале и марте 2018 года. В этом году выходные будут длинными.

«В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными, субботой 24 февраля и воскресеньем, 25 февраля, получается трехдневный отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на час», — цитируют слова замруководителя Роструда Ивана Шклова argumenti.ru.

В марте россияне отдохнут четыре дня подряд в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году приходится на четверг. Шклов объяснил, что «разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта пятницу. Это позволит отдыхать четыре дня подряд, с четверга, 8 марта, по воскресенье 11 марта включительно». Кроме того, среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет короче на час.

Ранее Nation News сообщали, что проект Минтруда о переносе выходных дней в 2018 году был подписан премьером-министром России Дмитрием Медведевым. С соответствующим постановлением правительства можно ознакомиться на официальном сайте кабмина.