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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:54  02 февраля 2018 2

Бузову застукали на свидании с Батрутдиновым. ВИДЕО

Совсем недавно звезды вместе отдыхали в ТаиландеФото: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов дали новый импульс слухам о своем романе. На этот раз их застали на совместном ужине, что можно расценить не иначе, как свидание.

Пара попала в объективы фотографов на выходе из отеля Four Seasons. Держась за руки, звезды направились в ближайшее кафе. Во время милой беседы за чашкой кофе певица опустила голову на плечо спутника, сообщает телеграм-канал Super.

В Instagram Бузова поделилась видео как раз с того вечера. Однако в соцсети ведущая «Дома-2» опять говорила загадками, чем заинтриговала подписчиков. «И вновь совершенно случайно встретились уже в Москве в одном кафе», — написала певица, имея в виду недавние «случайные» встречи с Батрутдиновым на отдыхе в Таиланде. «А то что в одном отеле были, тоже случайно?)», «А перед кем вы оправдываетесь?», «Красавчики, чисто случайно, красавчики!», — прокомментировали поклонники.

Как ранее сообщало «URA.RU», участник скандального шоу «Дом-2» Роман Гриценко, который некоторое время ухаживал за Ольгой Бузовой, публично вызвал Тимура Батрутдинова «на дуэль». Он не верит в их роман и считает, что они так пиарятся. Однако, ему неприятно, как они ведут себя друг с другом, ведь Бузова — это «его женщина».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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