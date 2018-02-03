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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:46  03 февраля 2018 3

В зоопарке Китая питонов кормили живыми щенками

Маленькие щенки становились добычей питонаФото: Public Domain Pictures

В частном зоопарке китайской провинции Хэнань питонов кормили живыми щенками. Об этом стало известно после того, как пользователь микроблога Weibo выложил фото и видео ужасающего процесса.

На кадрах видно, как змея обвивает маленького спящего щенка. При этом на теле пресмыкающегося заметны выпуклости — возможно, что это его не первый прием пищи. Шокирующее видео вызвало волну возмущения и негодования у людей. После публикации и скандала представители зоопарка пообещали, что перестанут кормить питонов подобным образом, сообщает РИА «Новости». Также эта история привлекла внимание азиатского отделения организации РЕТА, которая выступает за этичное обращение с животными. Общественники призвали провести расследование в зоопарке.

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель Ноябрьска брал по объявлениям котят «в добрые руки» и скармливал домашней змее, а потом смеялся над людьми, которые отдавали животных. Неравнодушные пользователи соцсетей распространяют информацию об этом человеке и предлагают варианты борьбы с его действиями.

Анна Ветрова
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