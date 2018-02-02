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02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
13:10  02 февраля 2018 5

Ямалец берет котят «в добрые руки» и скармливает их своей змее

Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, котенок
Житель Ноябрьска использует котят как корм для змеиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи соцсетей распространяют информацию об одном из жителей Ноябрьска, который берет к себе котят по объявлениям и использует их как корм для змеи. Горожане пришли в ужас от такой жестокости и рассуждают, какие меры можно предпринять в этой ситуации.

Информация о владельце экзотического пресмыкающегося появилась в группе «Помощь животным Ноябрьска». По словам активистов, ямалец даже хвастался своими жестокими действиями и усмехался над людьми, которые отдавали ему котят, ничего не подозревая. «Подумайте сто раз, прежде чем размножать своих кошек/собак и потом пристраивать их потомство так — лишь бы забрали», — пишут неравнодушные жители на странице паблика. «Да, змейки тоже кушать хотят, но все же не котятами их надо кормить», — возмущаются они.

«Змея — это паразит, как большой червь, а котенок, как и собака, — это друг человека, они и лечат энергетически, как так можно? Я считаю, у человека, который скармливает котят змее, нет души!» — пишут ямальцы. Один из подписчиков признался, что тоже имел дома змею и с трудом находил специальный корм для пресмыкающегося — он даже предложил жителю Ноябрьска помощь с поиском правильного корма. В качестве хоть какой-то защиты животных один из жителей города предложил контролировать судьбу отданного животного с помощью регулярных фотоотчетов от нового хозяина.

Дарья Корчак
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