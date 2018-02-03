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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:28  03 февраля 2018 0

«Угрозы посыпались с порога». Гендиректор православного телеканала Борис Корчевников избил подчиненного

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, снимает на телефон, корчевников борис
Борис Корчевников побил своего подчиненногоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова обвинили в нанесении побоев редактору архива Василию Добродееву. Мужчине пришлось обратиться за помощью в московскую поликлинику номер 62.

Добродеев рассказал врачам, снимавшим побои, что его избил Корчевников, но писать заявление на начальника в полицию писать отказался, сообщает телеграм-канал 112. Редактор уточнил, что его вызвали в кабинет к гендиректору, где уже были другие сотрудники телеканала. «Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога», — рассказал Добродеев, добавив, что сам он хотел избежать конфликта и покинуть кабинет, но в этот момент Корчевников начал его избивать.

Что стало причиной конфликта между начальником и подчиненным, не сообщается, добавляет портал «Дни.ру». Борис Корчевников пока не прокомментировал обвинения редактора.

Отметим, Борис Корчевников вошел в число доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. Как писало «URA.RU», телеведущий сейчас занят проектом «Судьба человека» на канале «Россия 1». Генеральным директором телеканала «Спас» Корчевников стал в мае 2017 года.

Нина Калинина
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