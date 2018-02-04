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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:31  04 февраля 2018 7

Кандидат в президенты Титов встретился в Лондоне с олигархами, бежавшими из России

Титов отправился в Лондон, чтобы поддержать живущих там бизнесменовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся кандидатом в президенты РФ, 3 февраля встретился в Лондоне с основателем «Евросети» Евгением Чичваркиным и другими бизнесменами, которые решили покинуть Россию. Встреча продолжалась около четырех часов, пишет The Bell.

Титов встретился с сооснователем компании Mr. Doors Максимом Валецким, экс-владелецем банка «Траст» Ильей Юровым, совладельцем холдинга «Марта» Георгием Трефиловым, бывший топ-менеджером «Роснефти» Анатолием Локтионовым и ресторатором Романам Зельманом.

«Титов много говорил о том, что многие здесь сидят из-за дел, которые давно никому не нужны. Это такая легальная невесомость — дело не закрыли, но приостановили», — заявил по итогам встречи Валецкий.

Ранее Титов рассказал, что готовит список уехавших из страны бизнесменов, чтобы передать его президенту России и попросить его позволить предпринимателям вернуться на родину. По словам политика, он хочет инициировать с властью диалог на эту тему.

Олег Теплоухов
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