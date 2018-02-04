В Тюмени в одном из подъездов девятиэтажного дома прорвало канализационные трубы. Стоки из труб стекают прямо в шахту лифта.
Авария во втором подъезде дома по адресу проезд Заречный, 6 произошла 3 февраля около 12:00, сообщают в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». По данным пользователей, вода из канализационных труб льется по подъезду вторые сутки и стекает прямо в шахту лифта, а управляющая компания отправила на место аварии «техничку», которая «выгребает воду ведрами». «[Специалисты] Хотят приехать во вторник. До вторника мы уже все тут утонем, в этом говне», — сообщает автор видеозаписи, опубликованной в Сети.
В аварийной службе управляющей компании «Благо» «URA.RU» подтвердили информацию о порыве труб. Собеседник агентства уточнил, что работы по устранению аварии ведутся, накануне из-за порыва в доме были отключены холодная и горячая вода. Сотрудник управляющей компании также добавил, что оперативно аварию устранить не удалось, работы продлятся также в понедельник, 5 февраля.