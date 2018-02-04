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Главные новости Тюменской области
18:57  04 февраля 2018 2

В Тюмени стоки из канализации второй день топят многоэтажку. УК прислала «техничку» с ведрами. ВИДЕО

Вода из труб хлещет второй деньФото: pixabay

В Тюмени в одном из подъездов девятиэтажного дома прорвало канализационные трубы. Стоки из труб стекают прямо в шахту лифта.

Авария во втором подъезде дома по адресу проезд Заречный, 6 произошла 3 февраля около 12:00, сообщают в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». По данным пользователей, вода из канализационных труб льется по подъезду вторые сутки и стекает прямо в шахту лифта, а управляющая компания отправила на место аварии «техничку», которая «выгребает воду ведрами». «[Специалисты] Хотят приехать во вторник. До вторника мы уже все тут утонем, в этом говне», — сообщает автор видеозаписи, опубликованной в Сети.

В аварийной службе управляющей компании «Благо» «URA.RU» подтвердили информацию о порыве труб. Собеседник агентства уточнил, что работы по устранению аварии ведутся, накануне из-за порыва в доме были отключены холодная и горячая вода. Сотрудник управляющей компании также добавил, что оперативно аварию устранить не удалось, работы продлятся также в понедельник, 5 февраля.

Валерия Романова
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