Житель Кубани помыл свою машину, используя кота в качестве тряпки. ВИДЕО

Житель Кубани помыл свой автомобиль, используя кота вместо тряпки. При этом домашнее животное не сопротивляется, а только мяукает. Ролик был опубликован в паблике Mash.
На записи отчетливо видно, как мужчина протирает домашним животным капот и фары автомобиля, периодически макая его в ведро с водой. Человек, который снимает происходящее, не пытается остановить своего приятеля, а только одобрительно шутит. «Он аж тащится, смотри на него», — со смехом говорит автор видеоролика. Таким образом мужчины решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на автомобиль.
Пользователи социальных сетей остались недовольны после просмотра видеоролика: «Умом обделен с детства!», «Сколько идиотов на земле…», «как в голову такое пришло», «Он просто хочет популярности», «Идиот».
Отмечается, что правоохранительные органы уже проводят проверку, чтобы выяснить, действительно ли инцидент произошел на Кубани, а также установить личности участников видеозаписи, передает РИА «Новости». После проверки будет принято решение о возможности привлечения «героя» к ответственности за жестокое обращение с животными.