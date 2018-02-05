{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:06  05 февраля 2018 0

Житель Кубани помыл свою машину, используя кота в качестве тряпки. ВИДЕО

Клипарт, разное. Екатеринбург, бродячие животные, уличный кот
Животное даже не сопротивлялось, а только мяукалоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кубани помыл свой автомобиль, используя кота вместо тряпки. При этом домашнее животное не сопротивляется, а только мяукает. Ролик был опубликован в паблике Mash.

На записи отчетливо видно, как мужчина протирает домашним животным капот и фары автомобиля, периодически макая его в ведро с водой. Человек, который снимает происходящее, не пытается остановить своего приятеля, а только одобрительно шутит. «Он аж тащится, смотри на него», — со смехом говорит автор видеоролика. Таким образом мужчины решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на автомобиль.

Пользователи социальных сетей остались недовольны после просмотра видеоролика: «Умом обделен с детства!», «Сколько идиотов на земле…», «как в голову такое пришло», «Он просто хочет популярности», «Идиот».

Отмечается, что правоохранительные органы уже проводят проверку, чтобы выяснить, действительно ли инцидент произошел на Кубани, а также установить личности участников видеозаписи, передает РИА «Новости». После проверки будет принято решение о возможности привлечения «героя» к ответственности за жестокое обращение с животными.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров