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05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:14  05 февраля 2018 0

Компания Nokia представит смартфон-убийцу для iPhone SE

Новое устройство будет обслуживать две SIM-картыФото: Flickr, Karlis Dambrans

Финская компания Nokia разрабатывает уникальный смартфон, который уже прозвали «убийцей» устройства компании Apple iPhone SE. Модель под номером TA-1056 появится на рынке в 2018 году.

Новый девайс от Nokia будет оснащен обновленной операционной системой Android — 8.0 Oreo. Помимо этого, новое устройство сможет поддерживать связи 4G, а его функционал распространяется на совершение голосовых звонков по сети Интернет при помощи технологии VoLTE. Смартфон будет обслуживать две SIM-карты, передает Nation News.

Отмечается, что гаджет сможет похвастаться IPS-экраном с 4,7-дюймовой диагональю. О других технических характеристиках пока ничего неизвестно. Возможно, финская компания представит свой смартфон-убийцу на выставке MWC-2018, которая состоится в конце февраля.

Александр Черноскутов
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