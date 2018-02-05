Финская компания Nokia разрабатывает уникальный смартфон, который уже прозвали «убийцей» устройства компании Apple iPhone SE. Модель под номером TA-1056 появится на рынке в 2018 году.
Новый девайс от Nokia будет оснащен обновленной операционной системой Android — 8.0 Oreo. Помимо этого, новое устройство сможет поддерживать связи 4G, а его функционал распространяется на совершение голосовых звонков по сети Интернет при помощи технологии VoLTE. Смартфон будет обслуживать две SIM-карты, передает Nation News.
Отмечается, что гаджет сможет похвастаться IPS-экраном с 4,7-дюймовой диагональю. О других технических характеристиках пока ничего неизвестно. Возможно, финская компания представит свой смартфон-убийцу на выставке MWC-2018, которая состоится в конце февраля.