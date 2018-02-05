Сборы через «Платон» пропишут в Налоговом кодексе

Платежи за износ дорожного полотна по системе «Платон, а также торговый и утилизационный сборы будут вписаны в Налоговый кодекс (НК) РФ уже в 2018 году. За невнесение соответствующих сборов предпринимателям будет грозить ответственность, как и за неуплату налогов.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минфине и Минэкономразвития, неналоговые платежи будут зафиксированы в НК в виде отдельной главы с названием «Обязательные платежи публичного характера». Предложения о фиксации неналоговых платежей в НК ведомства должны передать в правительство РФ до конца февраля.
Предполагается, что для регулирования остальных неналоговых платежей (плата за загрязнение окружающей среды и за получение отдельных справок и др.) будет подготовлен отдельный закон. До тех пор, пока не появится закон о неналоговых сборах и поправки в НК, правительство не сможет вводить новые неналоговые платежи, говорится в докладе Минэкономразвития.
По мнению экспертов, целью реформы является усложнение условий для появления новых сборов, что, в свою очередь, должно упростить жизнь бизнесу. При этом включение в НК некоторых платежей сделает и самих предпринимателей более ответственными, пишет издание.