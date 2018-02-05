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05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:19  05 февраля 2018 0

Украинский генерал пообещал Польше восстание гастарбайтеров

Тетрадки с Ярошем и Бандерой в Запорожье, бандера степан, ярош дмитрий, тетрадь школьная
Портреты лидеров-экстремистов на Украине печатают даже на обложках школьных тетрадейФото: 061.ua

Память об исторических обидах может привести к тому, что украинцы, которые сейчас находятся в Польше, могут не выдержать и взяться «за колы». Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук.

«Те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, „а может, с ними что-то будет“, — приводит RT заявление экс-министра. — Да это пятый украинский фронт пошёл в Польшу! И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных».

Между тем, отношения Украины и Польши в последнее время действительно можно назвать ухудшившимися. Поводом к тому стали разногласия в оценке исторических событий. В частности, речь идет об оценка Варшавой попыток героизации украинских националистов, участвовавших в массовых убийствах мирного населения Польши, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отметим, в Киеве резко раскритиковали принятый на днях польским Сеймом закон, запрещающий пропаганду идеологии украинских националистов, в том числе — запрещенной в России и признанной экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА).

Виктор Жуков
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