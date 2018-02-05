Украинский генерал пообещал Польше восстание гастарбайтеров

Память об исторических обидах может привести к тому, что украинцы, которые сейчас находятся в Польше, могут не выдержать и взяться «за колы». Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук.
«Те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, „а может, с ними что-то будет“, — приводит RT заявление экс-министра. — Да это пятый украинский фронт пошёл в Польшу! И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных».
Между тем, отношения Украины и Польши в последнее время действительно можно назвать ухудшившимися. Поводом к тому стали разногласия в оценке исторических событий. В частности, речь идет об оценка Варшавой попыток героизации украинских националистов, участвовавших в массовых убийствах мирного населения Польши, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Отметим, в Киеве резко раскритиковали принятый на днях польским Сеймом закон, запрещающий пропаганду идеологии украинских националистов, в том числе — запрещенной в России и признанной экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА).