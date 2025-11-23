Сроки поджимают: какие налоги нужно оплатить россиянам до конца ноября и как это сделать

Налоги нужно оплатить до 1 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россиянам осталась неделя для уплаты некоторых видов налогов. Так, налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева напомнила, что владельцы земельных участков, объектов недвижимости и транспортных средств обязаны уплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря 2025 года.

Эксперт отметила, что подавать налоговую декларацию для уплаты налогов за прошлый год не требуется — налоговая инспекция самостоятельно произведет расчет суммы и направит уведомление. Какие налоги необходимо оплатить до конца месяца и как это сделать — в материале URA.RU.

Имущественный налог

Налог ежегодно взимается с физических лиц за владение недвижимым имуществом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ежегодно государство взимает с граждан налог за право владения недвижимым имуществом. Начисление налога осуществляется с даты регистрации объекта недвижимости в Росреестре. В случае долевого владения объектом размер налога будет определен исходя из доли собственности. Даже если физическое лицо не проживает на принадлежащем ему объекте недвижимости, обязанность по уплате налога сохраняется.

Продолжение после рекламы

Расчет суммы налога осуществляется налоговыми органами. По окончании отчетного периода налоговая инспекция направит уведомление о начисленной сумме в личный кабинет на сайте ФНС и письмом по адресу регистрации собственника. К объектам недвижимости, подлежащим налогообложению, относятся:

жилые дома;

квартиры;

комнаты;

складские и технические помещения;

гаражи и места на парковке;

комплексы зданий и сооружений, не подлежащих разделению (например, заводы или железные дороги);

объекты незавершенного строительства.

Ставки налога различаются в зависимости от типа объекта:

для жилых помещений, гаражей и парковочных мест — 0,1% от кадастровой стоимости;

для офисных помещений, помещений в торговых центрах и недвижимости стоимостью более 300 миллионов рублей — 2%;

для остальных объектов — 0,5%.

В налоговом уведомлении указываются сумма налога и все необходимые расчетные данные, включая кадастровую стоимость объекта. Следует учесть, что базовые ставки могут быть скорректированы. В соответствии с пунктом 3 статьи 406 Налогового кодекса РФ органы местного самоуправления и власти городов федерального значения вправе как снизить ставки до нуля, так и увеличить их, но не более чем в три раза.

Также важно отметить, что расчет налога производится на основе новой кадастровой стоимости, которая была определена в 2023 году. Именно эта стоимость используется для расчета налога за 2024 год.

Кому не нужно платить имущественный налог

Отдельные категории граждан полностью освобождаются от уплаты имущественного налога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соответствии с действующим налоговым законодательством определенные категории граждан могут быть полностью освобождены от уплаты имущественного налога. Всего таких категорий 21, среди них:

Герои СССР и РФ, а также граждане, награжденные орденом Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды;

участники Великой Отечественной войны и иных боевых действий по защите СССР, в том числе военнослужащие и партизаны;

лица, ликвидировавшие последствия аварии на Чернобыльской АЭС;

военнослужащие и бывшие военнослужащие с общим стажем службы 20 лет и более;

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;

пенсионеры;

родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Полный перечень льготников приведен в статье 407 Налогового кодекса. Важно отметить, что льгота применяется только к одному жилому объекту, стоимость которого не превышает 300 миллионов рублей, и который не используется в коммерческих целях.

Кроме того, некоторые категории граждан имеют возможность уменьшить размер налогового платежа. Например, для многодетных семей с несовершеннолетними детьми предусмотрено сокращение налогооблагаемой площади: на семь квадратных метров для дома и на пять квадратных метров для квартиры в расчете на каждого ребенка.

Продолжение после рекламы

Также существует льгота, распространяющаяся на все хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров, расположенные на земельных участках, предназначенных для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Муниципальные образования, а также города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) вправе устанавливать дополнительные льготы.

Земельный налог

Земельный налог рассчитан по новой кадастровой стоимости земельных участков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Физические лица, компании и индивидуальные предприниматели, владеющие земельными участками, обязаны уплачивать земельный налог. Для земель, используемых в сельскохозяйственных целях, в жилищном фонде, для ведения подсобного хозяйства и нужд обороны, установлена налоговая ставка в размере 0,3% от кадастровой стоимости. В отношении остальных земельных участков применяется ставка в 1,5%. Расчет земельного налога производится на основании новой кадастровой стоимости, которая была определена в 2022 году и начала действовать с 2024 года.

Кому не нужно платить земельный налог

От уплаты налога на земельный участок площадью до 600 квадратных метров (шесть соток) освобождаются определенные категории граждан. В случае если площадь участка превышает указанный размер, налогообложению подлежит лишь та часть, которая выходит за рамки шести соток. Право на получение льготы имеют:

Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды с детства;

пенсионеры;

многодетные семьи (с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет);

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также участники боевых действий;

лица, участвовавшие в ликвидации последствий техногенных аварий, в том числе на Чернобыльской АЭС;

граждане, получившие инвалидность в результате техногенных катастроф.

Кроме того, от уплаты земельного налога освобождены коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также их общины. Однако эта льгота применима лишь к тем земельным участкам, которые используются для сохранения и поддержания традиционного образа жизни народов.

Транспортный налог

Транспортный налог должны уплатить почти все владельцы автомобилей Фото: Илья Московец © URA.RU

Практически все собственники транспортных средств, включая автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, спецтехнику, снегоходы, а также водные и воздушные суда и самоходные машины, обязаны уплачивать транспортный налог. Размер налога определяется на основании мощности транспортного средства.

Кроме того, необходимо убедиться, что автомобиль не включен в перечень Минпромторга, куда внесены легковые автомобили со средней стоимостью от 10 миллионов рублей. В отношении таких транспортных средств применяется повышенный коэффициент — так называемый налог на роскошь. Следует учитывать, что этот перечень подвергается ежегодному обновлению.

Продолжение после рекламы

Ставки транспортного налога варьируются в зависимости от региона, поскольку средства поступают в бюджеты субъектов России. Для самостоятельного расчета налога можно воспользоваться онлайн-калькулятором, размещенным на официальном сайте ФНС России.

Кому не нужно платить транспортный налог

Региональные власти имеют право определять дополнительные льготные категории для транспортного налога. Однако в соответствии с федеральным законодательством от уплаты этого налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил освобождены следующие категории граждан:

Герои Советского Союза и России;

ветераны;

многодетные семьи;

родители детей-инвалидов;

владельцы электромобилей.

Налог на вклады

В 2025 году граждане России обязаны оплатить налог на процентный доход, полученный по банковским вкладам в 2024 году. Законодательство предусматривает налогообложение той части дохода, которая превышает 210 тысяч рублей. В случае превышения необлагаемого лимита ФНС направит уведомление о необходимости уплаты налога. При этом существует возможность снижения размера налога — для этого необходимо оформить налоговый вычет.

Как оплатить налоги

В случае неуплаты налогов в указанный срок начисляются пени Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В налоговых уведомлениях указано, что срок уплаты налогов для физических лиц за 2024 год наступает 1 декабря. Существует несколько способов оплаты:

с помощью сервиса «Заплати налоги», в личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуг — используя данные банковской карты либо онлайн-сервисы банков-партнеров ФНС России;

по QR- или штрихкоду из уведомления — в банке (с использованием УИН), в почтовых отделениях или МФЦ;

через кассы местных администраций (без взимания комиссии).

Если у гражданина нет возможности воспользоваться электронными сервисами или посетить почтовое отделение, он может получить УИН в налоговой службе. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России», предоставив персональные и контактные данные, а также указать налоговый период.