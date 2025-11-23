«Мы в двух метрах»: представитель Трампа сделал заявление по завершению конфликта на Украине

Келлог допустил, что Зеленскому нужно будет приехать в США, чтобы обсудить мирный план с Трампом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки близки к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

«Мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там», — сказал Келлог в интервью Fox News. Он отметил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в пользу гарантий безопасности. Представитель Белого дома допустил, что Зеленский может приехать в США для обсуждения плана Трампа по украинскому урегулированию.

Также он добавил, что считает президентские выборы на Украине необходимым процессом, так как они успокоят украинский народ. Комментируя мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, Келлог заявил, что в списке есть пункт о проведении выборов. Там якобы говорится, что у Киева будет 100 дней, чтобы провести их.

