11:42 05 февраля 2018 27

Полицейские села Толька Красноселькупского района отличаются смертельно опасной забывчивостью Фото: Вячеслав Егоров

На Ямале сотрудники полиции забыли задержанного дебошира в холодном помещении при минус 40 и ушли отмечать Новый год. После праздников, через два дня, от замерзшего насмерть задержанного пришлось избавляться. Два сотрудника ОМВД РФ по Красноселькупскому району отвезли труп в лес. Мерзлый грунт сложно откопать, и потому они просто забросали тело снегом. Об этом сообщают ямальские группы в соцсетях со ссылкой на телеграм-канал «Экстренный вызов 112».

Затем, заметая следы, полицейские отправились к супруге задержанного и стали выяснять, не вернулся ли ее муж домой, после того как они его «отпустили» еще два дня назад. Сельчане организовали поиск пропавшего и нашли припорошенный снегом труп в лесу. События происходили на фоне сильных морозов. В конце января температура в ЯНАО держалась в районе минус сорока градусов.

Как стало известно «URA.RU» из источников в силовых ведомствах, участковый уполномоченный ОМВД Красноселькупского района в селе Толька 30 декабря 2017 года по заявлению женщины задержал ее мужа за устроенный семейный дебош. В 23:00 30 декабря он был помещен в казенное неотапливаемое помещение. Отмечая Новый год, участковый забыл про задержанного на двое суток. Телеграм-канал «Экстренный вызов 112» сообщает звание и фамилию подозреваемого в убийстве задержанного: это участковый ОМВД России по Красноселькупскому району капитан полиции Кулбаев Арман Курметович.

Следственное управление СК РФ по ЯНАО официальной информации о ходе расследования не дает, ссылаясь на статью 161 УПК РФ, но сообщает, что следователи принимают все необходимые меры в пределах своих полномочий. В управлении МВД по ЯНАО «URA.RU» сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка, направленная на установление всех фактов произошедшего. Решается вопрос об увольнении данного сотрудника (участкового оперуполномоченного) по отрицательным мотивам.