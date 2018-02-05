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Главные новости Ямала
11:42  05 февраля 2018 27

На Ямале полицейские, отмечая Новый год, забыли задержанного на морозе. Через два дня им пришлось избавляться от трупа

Полицейские села Толька Красноселькупского района отличаются смертельно опасной забывчивостьюФото: Вячеслав Егоров

На Ямале сотрудники полиции забыли задержанного дебошира в холодном помещении при минус 40 и ушли отмечать Новый год. После праздников, через два дня, от замерзшего насмерть задержанного пришлось избавляться. Два сотрудника ОМВД РФ по Красноселькупскому району отвезли труп в лес. Мерзлый грунт сложно откопать, и потому они просто забросали тело снегом. Об этом сообщают ямальские группы в соцсетях со ссылкой на телеграм-канал «Экстренный вызов 112».

Затем, заметая следы, полицейские отправились к супруге задержанного и стали выяснять, не вернулся ли ее муж домой, после того как они его «отпустили» еще два дня назад. Сельчане организовали поиск пропавшего и нашли припорошенный снегом труп в лесу. События происходили на фоне сильных морозов. В конце января температура в ЯНАО держалась в районе минус сорока градусов.

Как стало известно «URA.RU» из источников в силовых ведомствах, участковый уполномоченный ОМВД Красноселькупского района в селе Толька 30 декабря 2017 года по заявлению женщины задержал ее мужа за устроенный семейный дебош. В 23:00 30 декабря он был помещен в казенное неотапливаемое помещение. Отмечая Новый год, участковый забыл про задержанного на двое суток. Телеграм-канал «Экстренный вызов 112» сообщает звание и фамилию подозреваемого в убийстве задержанного: это участковый ОМВД России по Красноселькупскому району капитан полиции Кулбаев Арман Курметович.

Следственное управление СК РФ по ЯНАО официальной информации о ходе расследования не дает, ссылаясь на статью 161 УПК РФ, но сообщает, что следователи принимают все необходимые меры в пределах своих полномочий. В управлении МВД по ЯНАО «URA.RU» сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка, направленная на установление всех фактов произошедшего. Решается вопрос об увольнении данного сотрудника (участкового оперуполномоченного) по отрицательным мотивам.

Сергей Мороз
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