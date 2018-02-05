14:14 05 февраля 2018 1

Это соседство испортит впечатление о Екатеринбурге у гостей выставки «ИННОПРОМ»-2018 Фото: Александр Кадников © URA.RU

Екатеринбургская епархия и мэрия столицы Урала разошлись во мнениях относительно организации палаточного городка паломников летом 2018 года во время царских дней. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников. В частности, об этом шла речь на прошедшем на прошлом неделе совещании.

В мэрии Екатеринбурга подтвердили факт совещания и то, что эта тема обсуждалась на нем. «На совещании присутствовали руководители структурных подразделений городской администрации (службы благоустройства, управления культуры), а также представители полиции и епархии», — сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

Как рассказал «URA.RU» участник совещания, позиции епархии и мэрии оказались практически непримиримыми. «Они хотят палаточный городок на газоне у „Космоса“ (киноконцертный театр в центре города — прим. ред.), потому что это очень близко к храму, — сообщил источник. — Но мы не разрешаем, потому что почти параллельно будет идти [международная выставка] „ИННОПРОМ“, в „Космосе“ будет проходить церемония открытия, и соседство лагеря паломников с этим мероприятием не совсем хорошо».

В ночь убийства царской семьи верующие хотят быть как можно ближе к Храму на Крови. Газон между ним и «Космосом» (вдали) — их любимое место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия сейчас подыскивает альтернативные варианты размещения палаточного городка паломников (в качестве одной из возможных площадок называется Харитоновский парк, где уже все огорожено и где достаточно легко обеспечить и безопасность, и санитарные условия, выставив туалеты), однако епархия, по словам представителей мэрии, не очень охотно идет на это. «Какие-то варианты, когда до Храма на Крови нужно будет добираться, их не устраивают. Им хочется как можно ближе к храму, — поясняет сотрудник администрации. — Но этого не будет! Там невозможно ни обеспечить безопасность, ни санитарные условия, ни убрать оттуда открытие «ИННОПРОМа».

Настоятель Храма на Крови отец Максим Миняйло, участвовавший в совещании от епархии, заявил «URA.RU», что никакой проблемы он не видит. «Все там нормально, мы работаем, у нас все согласовано», — сказал агентству священник.

«Идет нормальная плановая работа, сейчас ждем предложений по местам для размещения палаток, потому что действительно ожидается наплыв паломников, и наша общая задача — разместить их так, чтобы в ночь с 16 на 17 июля всем было комфортно и безопасносно, в этом равно заинтересована как екатеринбургская епархия, так и администрация города и области», — рассказала агентству пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. По данным агентства, никакого решения пока не принято — прорабатываются варианты.