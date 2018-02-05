На Ямале до избирателей будут добираться на вертолетах и оленьих упряжках

14:21 05 февраля 2018 0

На Ямале готовятся к досрочному голосованию Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Досрочное голосование на выборах президента начнется в семи ямальских районах 25 февраля. До всех желающих проголосовать сотрудники избирательных комиссий будут добираться на вертолетах, снегоходах и оленях.

Обычно досрочное голосование организуется для вахтовиков, рыбаков и оленеводов. В отдаленных районах проживает около 35 тыс. избирателей. Из коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни, в число избирателей включено почти 9000 человек.

Председатель ямальского избиркома Андрей Гиберт рассказал, что для организации досрочного голосования будет заключен контракт на 500 часов полетов. Стоимость часа полета высока, она составляет от 124 до 141 тыс. рублей. В этом году ямальский избирком планирует потратить на досрочное голосование почти 80 млн рублей. Однако нет гарантии, что вертолеты смогут облететь все чумы в тундре. Свои коррективы может внести и погода. Кроме того, жители отдаленных районов часто ничего не знают о кандидатах и «ставят галочки наугад», о чем сообщает медиахолдинг «Федерал-пресс».