Зауральцы за год заплатили на 2 млрд больше налогов

Курганская область за прошлый год направила в консолидированный бюджет России 28 млрд 404,3 млн рублей, что на 8,7% (или 2,2 млрд рублей) больше, чем за 2016 год. Такие данные опубликовало региональное управление ФНС.
По данным в разрезе бюджетов, в федеральный бюджет зауральцы перечислили 9 млрд 80,5 млн. рублей, что на 13,2% (на 1 061,1 млн. руб.) больше. В областной бюджет собрали 15 млрд 106,4 млн. рублей (рост на 7%), в местные бюджеты — 4 млрд 217,4 млн. рублей (рост на 5,8%).
Выросли поступления по всем основным налогам: по налогу на прибыль организаций собрали более 4,5 млрд рублей (на 8,8% к уровню прошлого года), по НДФЛ собрали более 9, 2 млрд. рублей (почти на 5% больше), имущественные налоги — более 3,5 млрд рублей (на 9,1% больше).
По итогам 2017 года больше поступило и страховых взносов — всего 19 млрд 290,2 млн. рублей, рост к уровню 2016 года составил 14,3% (или на 2 млрд 413,7 млн. рублей).