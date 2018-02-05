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Главные новости Курганской области
15:38  05 февраля 2018 3

Зауральцы за год заплатили на 2 млрд больше налогов

Клипарт. Сентябрь. Екатеринбург , налоги, калькулятор, папки
В УФНС Курганской области подвели итоги 2017 годаФото: Илья Московец © URA.RU

Курганская область за прошлый год направила в консолидированный бюджет России 28 млрд 404,3 млн рублей, что на 8,7% (или 2,2 млрд рублей) больше, чем за 2016 год. Такие данные опубликовало региональное управление ФНС.

По данным в разрезе бюджетов, в федеральный бюджет зауральцы перечислили 9 млрд 80,5 млн. рублей, что на 13,2% (на 1 061,1 млн. руб.) больше. В областной бюджет собрали 15 млрд 106,4 млн. рублей (рост на 7%), в местные бюджеты — 4 млрд 217,4 млн. рублей (рост на 5,8%).

Выросли поступления по всем основным налогам: по налогу на прибыль организаций собрали более 4,5 млрд рублей (на 8,8% к уровню прошлого года), по НДФЛ собрали более 9, 2 млрд. рублей (почти на 5% больше), имущественные налоги — более 3,5 млрд рублей (на 9,1% больше).

По итогам 2017 года больше поступило и страховых взносов — всего 19 млрд 290,2 млн. рублей, рост к уровню 2016 года составил 14,3% (или на 2 млрд 413,7 млн. рублей).

Анна Бояркина
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