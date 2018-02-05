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05 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:35  05 февраля 2018 5

В Минфине придумали новый налог для россиян

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
За любовь к новым технологиям придется доплатитьФото: depositphotos.com © URA.RU

Замминистра финансов Илья Трунин предложил облагать налогом доходы от майнинга. В Минфине уверены, что поправки в налоговую систему будут внесены сразу после уточнения определения майнинга.

«Сначала надо определить, что это такое, — цитирует Трунина RNS. — В налоговой системе объектов налогообложения несколько. Это доходы или прибыль, это имущество, в некоторых случаях реализация, как в НДС, акциза. К какой из этих категорий относится майнинг? Мне кажется, проще всего облагать доход от какой-то операции».

По словам замминистра, сейчас в ведомстве завершается разработка законопроекта «О цифровых финансовых активах». В документе будут разъяснены понятия «криптовалюта», «майнинг», «ICO» и другие. После рассмотрения законопроекта в Госдуме будет решаться вопрос о внесении изменений в налоговое законодательство.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев посоветовал россиянам майнить биткоин при помощи недорогих телефонов. «Таких телефонов вы не найдёте на „Горбушке“ — они никому не нужны, потому что здесь очень невнятная камера. Но вы их с трудом приобретёте на рынке в Митино, потому что там они разлетаются, как горячие пирожки.С этим телефоном можно майнить. Если вы купите его в 8 утра, то к часу вы его стоимость отобьёте» — цитирует эксперта «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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