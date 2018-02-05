День Защитника отечества элита Екатеринбурга и Челябинска проведет в компании легендарного бойца. Как стало известно «URA.RU», гостем спортивных мероприятий, которые пройдут в этих двух уральских городах 24—25 февраля, станет одна из самых известных и узнаваемых личностей в истории мирового бокса — Майк Тайсон.
Контракт, в рамках которого Железный Майк поприсутствует на поединке россиянина Ивана Штыркова, организуемом RCC Boxing Promotion (компания принадлежит главе «Русской медной компании» Игорю Алтушкину), был подписан перед прошедшими выходными.
Таким образом, слухи о визите суперзвезды ММА Конора Макгрегора в рамках того же контракта, гулявшие в сети несколько последних недель, так и не подтвердились. Инсайдеры объясняют, что знаменитый ирландец был готов к визиту лишь в один город Урала, тогда как организаторы хотели порадовать жителей обоих областных центров.
Помимо многочисленных чемпионских титулов, 51-летний Майк Тайсон — обладатель рекордов Книги Гиннеса «за наибольшее количество самых быстрых нокаутов» и как некогда «самый молодой чемпион мира в тяжелом весе».