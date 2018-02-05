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Главные новости Тюменской области
18:34  05 февраля 2018 0

Стало известно, почему в Тюмени закрылись офисы «Сибирского банка реконструкции и развития»

Офисы «Сибирского банка реконструкции и развития» закрытыФото: «URA.RU»

В Тюмени закрыты офисы «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР). На дверях размещены объявления о том, что банк временно работает в условиях ограничения участия в обмене электронными сообщениями. Отправка платежей через платежную систему Банка России осуществляется на бумажном носителе, в связи с чем имеются задержки по сроку отправки.

Эта же информация размещена на официальном сайте банка. Также на входной группе офиса есть сообщение о том, что 5 февраля по техническим причинам офис не работает. На объявлениях указано, что банк является участником системы страхования вкладов.

Представители регионального отделения «Справедливой России» на сегодняшней пресс-конференции подтвердили, что им известно о проблемах у СБРР, однако комментировать свое заявление отказались. Как пояснил «URA.RU» источник на условиях конфиденциальности, в основном банк работал с юридическими лицами (кредитовал деятельность предпринимателей), вероятно, поэтому возле офисов нет вкладчиков — физических лиц.

Причина временного закрытия — техническая

В центральном офисе Центрального банка России пояснили, что они не готовы комментировать работу действующих банков.

ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» зарегистрировано в Тюменской области 1990 году. Председателем правления является Григорий Романюта. По данным Banki.ru, организация занимает 320-е место в рейтинге российских банков по объему активов.

Наталья Двизова
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