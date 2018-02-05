19:09 05 февраля 2018 0

Владимир Якушев отправил жителям Курганской области поздравительный видеоролик Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев записал видеопоздравление для жителей Зауралья. В день 75-летия региона он напомнил о трудолюбии и талантах курганцев.

«Многие поколения зауральцев своим плодотворным трудом и талантом развивали регион, повышали его потенциал в самых разных сферах», — отметил Якушев и добавил, что в Курганской области растут и благоустраиваются города и поселки, успешно работают промышленные и аграрные производства. «Достижения курганцев в производстве и науке, здравоохранении и образовании, спорте и творчестве стали славной страницей в истории нашей страны», — подчеркнул губернатор. В завершение своей речи Владимир Якушев выразил уверенность, что теплые и добрососедские отношения между двумя территориями будут только крепнуть и расширяться.

Как уточнили в пресс-службе правительства Курганской области, Зауралье с ближайшими соседями многие годы связывает не только дружба, но и конструктивное сотрудничество: регионы взаимодействуют друг с другом в рамках соглашений в экономической и социальной сферах.

75-летие Зауралья отмечают в Кургане сегодня, 5 февраля. В честь знаменательной даты регион посетил полпред президента в УрФО Игорь Холманских, а музыкальный подарок для зауральцев подготовил певец Александр Буйнов. Также в праздничный день в обращение запущены памятные монеты с гербом Курганской области.