Путин легализовал работу волонтеров

22:13 05 февраля 2018 2

Добровольческие организации смогут рассчитывать на поддержку со стороны органов госвласти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе волонтерских организаций. Документ уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество» и закрепляет требования, которым они должны соответствовать.

Предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, отмечается в пояснительной записке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает RT.

Согласно закону, добровольцам в рамках госпрограмм обеспечат питание, приобретение специальной одежды, оборудования и средств индивидуальной защиты. Также им будут предоставлять помещения во временное пользование, оплачивать проезд до места назначения и обратно и страховые взносы.

Как писало «URA.RU» ранее, закон о волонтерах был разработан по поручению Владимира Путина после встречи с представителями волонтерских движений и добровольческих организаций. В конце декабря глава государства объявил 2018 год в России Годом добровольца и волонтера.