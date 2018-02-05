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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:13  05 февраля 2018 2

Путин легализовал работу волонтеров

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, экран, путин владимир, монитор
Добровольческие организации смогут рассчитывать на поддержку со стороны органов госвластиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе волонтерских организаций. Документ уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество» и закрепляет требования, которым они должны соответствовать.

Предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, отмечается в пояснительной записке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает RT.

Согласно закону, добровольцам в рамках госпрограмм обеспечат питание, приобретение специальной одежды, оборудования и средств индивидуальной защиты. Также им будут предоставлять помещения во временное пользование, оплачивать проезд до места назначения и обратно и страховые взносы.

Как писало «URA.RU» ранее, закон о волонтерах был разработан по поручению Владимира Путина после встречи с представителями волонтерских движений и добровольческих организаций. В конце декабря глава государства объявил 2018 год в России Годом добровольца и волонтера.

Юрий Викторов
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