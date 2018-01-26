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27 января 2018
26 января 2018
18:51  26 января 2018 2

Волонтеры и добровольцы будут получать господдержку

Акция
В России приняли закон о добровольцах и волонтерахФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме в окончательном, третьем чтении утвержден закон о деятельности волонтерских и добровольческих организаций. Согласно документу, теперь эти организации смогут рассчитывать на поддержку со стороны органов государственной власти.

Закон, в частности, уравнивает понятие «волонтерство» и «добровольчество». К волонтерским и добровольческим организациям, как описано в законе, относится «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг», передает ТАСС. Волонтеры по закону получают право на заключение гражданско-правовых договоров, в которых перечисляются их права и обязанности, а также предъявляемые к ним требования.

При заключении договоров могут оговариваться расходы, понесенные волонтером на питание, покупку специальной одежды, оборудования и средств индивидуальной защиты. В договоре также могут быть указаны такие пункты, как предоставление волонтерам помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование их жизни или здоровья. В законе также есть пункт о том, что волонтеры не должны разглашать сведения, «ставшие им известными в ходе осуществления работ и составляющие специально охраняемую законом тайну». Закон также наделяет правом привлекать в религиозные организации добровольцев и волонтеров для организации богослужебной деятельности «в соответствии со своими внутренними установлениями и нормами».

Закон о волонтерах был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина после встречи с представителями волонтерских движений и добровольческих организаций. В конце декабря глава государства объявил 2018 год в России Годом добровольца и волонтера. По словам президента, в Год добровольца особое внимание будет уделено популяризации участия в благотворительных программах, повышению престижа деятельности добровольцев, а также развитию единой информационной системы «Добровольцы России». В ноябре в России по указу президента был учрежден День добровольца, его будут отмечать ежегодно, 5 декабря.

Две недели назад, 17 января, россияне проголосовали за лучшие волонтерские проекты. Победителем стал проект «Мамина забота», который подразумевает возможности устроиться на работу с неполной занятостью женщинам в декрете, многодетным родителям и инвалидам.

Нина Калинина
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