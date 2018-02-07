17:00 07 февраля 2018 1

Подрядчик рассказал, что остановки разрушаются, так как сделаны из хрупких материалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новые остановки в Сургуте изначально по проекту не были теплыми и антивандальными. Об этом «URA.RU» рассказал директор компании-подрядчика, установившей комплексы, Дамир Кардыбаев.

Кардыбаев утверждает, что в техническом задании администрации Сургута были допущены серьезные ошибки, которые и стали причиной скандалов, связанных с остановками. «Лавочки сделаны из древеснополимерного композита — этот материал не проводит тепло. Нагревающие элементы просто не успевают прогреть пластик, если объяснять по-простому. Внутри холодно, потому что вместо инфракрасных обогревателей надо устанавливать тепловые пушки. Все это прописано в ТЗ, и если бы мы сделали по-другому, то не смогли бы сдать объекты», — комментирует директор фирмы-подрядчика.

Дамир Кардыбаев объяснил и почему бьются двери и стены остановок. «Там используется незакаленный триплекс, а двери разрушаются, потому что там вообще лист стекла без окантовки. Пластик и резинки, это уже сугубо моя инициатива, чтобы хоть как-то защитить двери», — рассказывает Кардыбаев.

Подрядчик предполагает, что сам аукцион мог предназначаться для какой-то конкретной компании, которая по какой-то причине не выиграла аукцион. «Мы не нашли понимания с администрацией во многих моментах. Сейчас нас обвиняют, что это мы недоработали. Если так и продолжится, будем в отношении мэрии подавать иск о защите чести и достоинства», — отметил Кардыбаев.

Двери антивандальных остановок ломаются от малейшего удара Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Антивандальные остановки, напомним, начали устанавливать в Сургуте в конце 2017 года. В администрации заявляли, что обогреваемые комплексы выполнены из антивандального закаленного стекла толщиной 10 мм. На крыше остановок — инфракрасные обогреватели, а внутри — скамейки с подогревом и светодиодное освещение. С первых же дней двери и стены комплексов начали разбиваться — в основном, случайно. Местные жители отметили также, что внутри не теплее, чем на улице.

В мэрии заявляли, что есть недоработки со стороны установившей остановки фирмы. «Имеющиеся ошибки в конструктиве мы учитываем и вместе с подрядчиком устраняем. Причем все ремонтные работы проводятся за счет подрядчика», — сообщал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Шувалов. Источник в администрации отметил, что слова подрядчика могут быть желанием обвинить в сложившейся ситуации именно чиновников, а также избежать репутационных потерь. Оперативно получить официальный комментарий о заявлении подрядчика не удалось — в адрес руководства города отправлен запрос.