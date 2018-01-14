В Сургуте полицейские установили причину повреждения антивандальных остановок

Теплые антивандальные установки были повреждены случайно, а не целенаправленно. Об этом заявил заместитель начальника УМВД России по Сургуту Владимир Бабушкин, подчеркнув, что проблема оказалась в конструкции и неправильной сборке остановок.
В полиции утверждают, что предположение о том, что недавно поставленные остановки разбивают вандалы, в корне неверно. Остановки, как оказалось, были повреждены горожанами из-за недосмотра подрядчика, который теперь восстановит их за свой счет.
В паблике «Типичный Сургут» во «ВКонтакте» жители Сургута пишут, что стеклянные двери установили без защитных рамок, поэтому они и побились сразу на нескольких остановочных пунктах. Как ранее писало «URA.RU», разбитыми оказались теплые остановки на улице Мира и Университетской. Пассажиры, ожидавшие транспорт на этих остановках, обратили внимание на то, что в некоторых комплексах нет дверных ручек, кое-где не работают информационные панели.
«Остановки поставили, стекла в них поставили. А рамки (которые отвечают за сохранность стекол, и соответственно безопасность людей) не поставили. Смысл таких манипуляций?.. Из достоверных источников знаю, что всё дело в дверях, изначально была неправильная установка… Табличку по применению забыли повесить, видимо», — справедливо возмущаются горожане.
Антивандальные остановки, напомним, начали устанавливать в Сургуте в конце 2017 года. В горадминистраци заявляли, что обогреваемые комплексы выполнены из антивандального закаленного стекла толщиной 10 мм. На крыше остановок — инфракрасные обогреватели, а внутри — скамейки с подогревом и светодиодное освещение.