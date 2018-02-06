Самарский поэт и писатель Александр Гутин, прославившийся матерным письмом — обращением к мэру родного города — написал стихи о женщинах из Сургута и Челябинска. Жительницы городов УрФО восхитили его «морозоустойчивостью» и упоминаются исключительно с превосходными степенями. Правда, как это принято в творчестве самарца, без особой оглядки на цензурную лексику.
Если же кому-то из лирических героинь Гутина не понравятся нарисованные им образы, то им стоит сравнить его стихи с нашумевшим письмом к мэру Самары Олегу Фурцеву. Из эпитетов снежного коллапса в городе цензурным является лишь выражение «Ад и Пакистан». Прочтя несколько абзацев, моментально разлетевшихся в Сети, разгневанный градоначальник обратился в суд. А выражение «Ад и Пакистан» прочно вошло в перечень российских интернет-мемов.
В Норильске замёрзли все птицы,
В Сургуте сто градусов минус.
Прохожие спрятали лица,
Не греют ни водка, ни примус.
В сосульках и сосны, и ели,
Метели четвёртые сутки,
Детишки примёрзли к качелям,
Гаишник примёрз к своей будке.
Сквозь айсбергов белые стены,
Живучие, как баобабы,
Идут по пурге в лабутенах
Суровые русские бабы.
У них кружевные бикини,
Накрашены пухлые губы,
И дым выпускают над ними
В Челябинске мёрзлые трубы.
Трещат от морозов осины,
И двери замёрзли у зданья,
Но бабы шагают красиво
В балетках по льду на свиданья.
Лёд выдохом топят и вдохом,
В колготках, в чулках и сандалях,
Им зимы сибирские по хер,
Они из бетона и стали!
Здесь насмерть замерзнут арабы,
Французы, китайцы, монголы,
Останется русская баба,
Ей снег и мороз по приколу!
Сквозь бури, снега и ухабы
Проложат надежные тропы
Суровые русские бабы
В лосинах на голую жопу!
И если закончатся бомбы,
То мы по приказу Генштаба,
Оружие сложим в окопы
И выпустим русскую бабу.
Враги разбегутся, как жабы,
И вскоре к той мысли привыкнут,
Что круче всех русская баба
В трусах от «Виктория Сикрет».