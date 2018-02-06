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06 февраля 2018
Главные новости 
12:38  06 февраля 2018 2

«Идут по пурге в лабутенах». Написавший матерное обращение к мэру Самары поэт воспел уральских женщин

Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с зонтом
«Ледяной гламур» уралочек восхитил самарцаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самарский поэт и писатель Александр Гутин, прославившийся матерным письмом — обращением к мэру родного города — написал стихи о женщинах из Сургута и Челябинска. Жительницы городов УрФО восхитили его «морозоустойчивостью» и упоминаются исключительно с превосходными степенями. Правда, как это принято в творчестве самарца, без особой оглядки на цензурную лексику.

Если же кому-то из лирических героинь Гутина не понравятся нарисованные им образы, то им стоит сравнить его стихи с нашумевшим письмом к мэру Самары Олегу Фурцеву. Из эпитетов снежного коллапса в городе цензурным является лишь выражение «Ад и Пакистан». Прочтя несколько абзацев, моментально разлетевшихся в Сети, разгневанный градоначальник обратился в суд. А выражение «Ад и Пакистан» прочно вошло в перечень российских интернет-мемов.

В Норильске замёрзли все птицы,

В Сургуте сто градусов минус.

Прохожие спрятали лица,

Не греют ни водка, ни примус.

В сосульках и сосны, и ели,

Метели четвёртые сутки,

Детишки примёрзли к качелям,

Гаишник примёрз к своей будке.

Сквозь айсбергов белые стены,

Живучие, как баобабы,

Идут по пурге в лабутенах

Суровые русские бабы.

У них кружевные бикини,

Накрашены пухлые губы,

И дым выпускают над ними

В Челябинске мёрзлые трубы.

Трещат от морозов осины,

И двери замёрзли у зданья,

Но бабы шагают красиво

В балетках по льду на свиданья.

Лёд выдохом топят и вдохом,

В колготках, в чулках и сандалях,

Им зимы сибирские по хер,

Они из бетона и стали!

Здесь насмерть замерзнут арабы,

Французы, китайцы, монголы,

Останется русская баба,

Ей снег и мороз по приколу!

Сквозь бури, снега и ухабы

Проложат надежные тропы

Суровые русские бабы

В лосинах на голую жопу!

И если закончатся бомбы,

То мы по приказу Генштаба,

Оружие сложим в окопы

И выпустим русскую бабу.

Враги разбегутся, как жабы,

И вскоре к той мысли привыкнут,

Что круче всех русская баба

В трусах от «Виктория Сикрет».

Владимир Васин
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