12:55 06 февраля 2018 5

Специалисты делают смывы со всего оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уральской столице в офисе ЕМУП школьно-базовой столовой «Золушка» сотрудники СКР и УФСБ по Свердловской области проводят обыски и иные следственные действия. Визит силовиков связан с тем, что в Екатеринбурге произошли массовые отравления детей в школах № 64 и № 74, которые обслуживаются «Золушкой». В одной школе на сегодня болеют 17 детей, а в другой — 22 ребенка.

«Действительно, сотрудники у нас работают, причем уже не первый день. Изучают документы, берут всюду лабораторные анализы. Все наши сотрудники сдали анализы в пятницу, а сейчас еще раз повторно», — рассказала «URA.RU» Елена Третьякова, замдиректора ЕМУП «Золушка».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как один из учеников школы № 16 снял на видео подготовку к обеду в школьной столовой. Тогда в кадр попала повариха, которая голыми руками без перчаток раскладывала по тарелкам салат. Эту школу так же обслуживают работники ЕМУП «Золушка».