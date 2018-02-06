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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:55  06 февраля 2018 5

В Екатеринбурге после массового отравления детей проходят обыски в фирме, которая готовит школьные обеды. ВИДЕО

Детский сад 370 Депутатская комиссия Челябинск, пищеблок, таз
Специалисты делают смывы со всего оборудованияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уральской столице в офисе ЕМУП школьно-базовой столовой «Золушка» сотрудники СКР и УФСБ по Свердловской области проводят обыски и иные следственные действия. Визит силовиков связан с тем, что в Екатеринбурге произошли массовые отравления детей в школах № 64 и № 74, которые обслуживаются «Золушкой». В одной школе на сегодня болеют 17 детей, а в другой — 22 ребенка.

«Действительно, сотрудники у нас работают, причем уже не первый день. Изучают документы, берут всюду лабораторные анализы. Все наши сотрудники сдали анализы в пятницу, а сейчас еще раз повторно», — рассказала «URA.RU» Елена Третьякова, замдиректора ЕМУП «Золушка».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как один из учеников школы № 16 снял на видео подготовку к обеду в школьной столовой. Тогда в кадр попала повариха, которая голыми руками без перчаток раскладывала по тарелкам салат. Эту школу так же обслуживают работники ЕМУП «Золушка».

Александр Лукманов
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