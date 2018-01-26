Руководство наказало повариху, накладывавшую школьникам еду голыми руками. ВИДЕО

17:56 26 января 2018 2

Работница столовой будет оштрафована за неаккуратность Фото: скриншот с видео

Руководство столовой, которая обслуживает екатеринбургскую школу № 16, оперативно отреагировало на публикацию «URA.RU» о том, что повариха накладывает детям еду голыми руками. В ЕМУП школьно-базовая столовая «Золушка» после появления новости прошло экстренное совещание. По словам «Золушки», все работники школьных столовых снабжены в достаточном количестве одноразовыми перчатками и прочим инвентарем, поэтому встал вопрос о наказании поварихи.

«К данному сотруднику применены жесткие административные меры. Со стороны заведующей производством, администрации школы и медицинского работника усилен контроль за организацией выдачи блюд. Администрацией ЕМУП ШБС „Золушка“ работа пищеблока в МАОУ СОШ № 16 взята под строгий контроль», — сообщила «URA.RU» замдиректора «Золушки» Елена Третьякова.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что один из учеников школы № 16 снял на видео, как на раздаче в школьной столовой одна из поварих голыми руками раскладывает по тарелкам салат для детей. Возмущенные родители ребенка прислали видео в редакцию.