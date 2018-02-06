Югорский международный форум «Нефтяная столица» соберет ученых из шести стран. Также в рамках мероприятия губернатор Наталья Комарова встретит полномочного представителя президента РФ Игоря Холманских, заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова. Об этом 6 февраля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Сообщается, что 8 февраля в Сургут прибудут представители из 42 городов России, сотрудники более 80-ти предприятий, 20-ти учебных заведений, а также ученые из шести стран: Канады, Норвегии, Японии, Республики Бенин, Кот д’Ивуара и ФРГ. Общее число запланированных участников Форума — 363 человека.
Как сообщил «URA.RU» организатор молодежного научного Форума Алексей Кучин, главными спикерами мероприятия выступят ведущие ученные Российской академии наук: научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики Алексей Конторович, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок Российского государственного университета нефти и газа Михаил Силин, директор Международного научно-исследовательского института Ставангера IRIS, (Норвегия), Роман Беренблюм, профессор Национального исследовательского Томского государственного университета Александр Адам, также другие ученые.
«Главная цель слет молодых ученых при участии признанных деятелей науки России и иностранных государств — развитие и поддержка инициатив представителей молодого поколения», — отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры.