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Главные новости Челябинской области
17:28  06 февраля 2018 0

В Челябинске задержан высокопоставленный чиновник

Круглый стол по строительству Томинского ГОК. Челябинск, гайнутдинов эльдар
Эльдар Гайнутдинов задержан полицейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по подозрению в получении взяток задержан начальник отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы главного управления лесами региона Эльдар Гайнутдинов. Чиновник задержан 6 февраля, во вторник, сотрудниками ГУ МВД по региону.

Эту информацию «URA.RU» сообщили собственные источники. В полицейском главке региона от комментариев воздержались. Как стало известно «URA.RU», Гайнутдинова уже доставили на допрос в управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону. Операцию готовили несколько недель. По данным следствия, Гайнутдинов получал вознаграждения от предпринимателей за оформление лесных участков.

«Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Поскольку не видела ни момента задержания, ни его самого на работе. А его мобильного телефона у меня нет», — заявила «URA.RU» пресс-секретарь Главного управления лесами по региону Мария Голубкина.

Альбина Золотухина
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