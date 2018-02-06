Тюменцы вышли протестовать против пыток в полиции. ФОТО

В Тюмени прошла акция протеста против пыток в полиции, в защиту прав на свободу и личную неприкосновенность. Горожане вышли с плакатами в сквер Комсомольский и приняли резолюцию, которую намерены направить, в частности, главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову.
Как рассказал корреспонденту «URA.RU» один из организаторов акции Юрий Рябцев, в сквер пришло около 15 человек. Люди стояли с плакатами «За достоинство и развитие», «Они сидят — мы стоим», «Против пыток и репрессий». «Был даже плакат „Свободу политзаключенному Кунгурову“, — рассказал собеседник агентства. — Было три вида двухсторонних листовок, всего около ста штук, раздали все». «Народ пришел и со своими частными историями, у кого-то, например, родственников пытали в полиции», — отметил Рябцев.
Участники акции приняли резолюцию, в которой, в частности, содержится требование «обеспечить инициативной группе жителей города Тюмени осуществление общественного контроля за деятельностью полиции Тюменской области в соответствии с федеральным законом». Документ, как отметил Рябцев, завтра планируется направить главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову. Кроме того, резолюцию организаторы намерены передать в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа городских властей согласовать акцию на трех площадках в центре Тюмени — чиновники сообщили, что эти места уже заняты, поскольку некие активисты успели подать уведомления раньше.
В комитете по межнациональным отношениям администрации города корреспонденту «URA.RU» сообщили, что организаторы акции, действительно, хотели провести ее на площади Единства и Согласия, однако там место было уже занято. В итоге активисты согласились на предложенный властями сквер Комсомольский. На акции, отметили в комитете, «по факту было человек шесть, плюс журналисты». «Нарушений допущено не было», — заверили в комитете.