Пермские обманутые дольщики обвинили чиновников в воровстве

19:14 06 февраля 2018 0

Рекламная акция пермских дольщиков началась внезапно, внезапно она и закончилась Фото предоставлено читателем

В Перми обманутые дольщики лишились рекламных баннеров и обвинили в своих бедах чиновников. В скандальной истории теперь придется разбираться полиции.

Координатор инициативной группы дольщиков «Первого Пермского микрорайона» Наталья Трушникова на своей странице в Facebook сообщила об обращении в полицию. Причина — срыв информационной кампании, которую дольщики устроили посредством наружной рекламы и размещения плакатов в автобусах.

«Наши баннеры не провисели и трех дней. Они были украдены с конструкций, расположенных в четырех районах Перми. Это дает нам основание полагать, что без координации чиновников это воровство не обошлось. Местные властители боятся, что наш крик о помощи, адресованный президенту страны, дойдет до него, и они получат по голове от Владимира Владимировича за свою бездеятельность и человеконенавистничество», — написала дольщица, но не уточнила, кого конкретно из чиновников она имеет в виду.

Также Трушникова отметила, что, по ее информации, городской департамент дорог и транспорта потребовал от перевозчиков убрать из автобусов плакаты дольщиков. «URA.RU» направило запрос в мэрию с предложением прокомментировать обвинение, ответа пока нет.

Свою акцию дольщики начали 1 февраля. Они подготовили порядка 20 баннеров и 200 плакатов с фото реальных обманутых дольщиков и пайщиков. На каждом материале также размещены изображение недостроенного ЖК «Столичный» (на нем растянут баннер с призывом «Помоги, Максим!») и хэштег «#дядявовапомоги». Слоган «Дядя Вова, помоги!» — это фраза с плаката, с которым дольщица «Пермского Пермского микрорайона» Елена Лебедева и ее дочка в сентябре прошлого года на набережной Камы встретили президента Владимира Путина.

Обманутые дольщики утверждают, что организовали кампанию на собственные средства и своими силами. Сейчас они готовят новые протестные акции.

На сегодняшний день в Пермском крае в реестре обманутых дольщиков 638 человек, но это те, кто сам подал заявление. А вообще в целом по региону — порядка 1600. Проблему владельцев недостроенного жилья в прошлом году взял на контроль губернатор Максим Решетников.