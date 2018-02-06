18:46 06 февраля 2018 0

Турист из группы Дятлова на языческом капище Фото: предоставил Валентин Дегтерев

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев считает, что туристы из группы Игоря Дятлова успели сфотографировать своего убийцу. Исследователь пришел к такому выводу, проанализировав фотографии туристов.

Как известно, у погибших туристов нашли фотоаппарат ФЭД и несколько кассет с пленками. Все пленки были проявлены, с них напечатали фотографии. Две из них привлекли особое внимание Валентина Дегтерева.

«На одной скала и пещера, вернее вход в неё, на второй кто-то из группы разглядывает капище мансийского божества. В кустах хорошо видна фигура человека. Он одет в обычную для мансийцев одежду с капюшоном. Его никто не видит, но он внимательно наблюдает за теми, кто нарушил покой его богов», — говорит Валентин Дегтерев.

Гора Холатчахль, где 2 февраля 1959 года погибли девять туристов под руководством Игоря Дятлова, относится к ритуальному комплексу мансийского народа. Существует легенда о том, что гора Холатчахль является проклятым местом. Что шаманы «оберегают» людей, не пуская их туда, где духи могут нанести им смертельный вред. Все эти табу были нарушены группой Дятлова.

«Они нашли пещеру, где шаманы проводили свои ритуалы. Там на скале виден силуэт фигуры человека. Скорее всего, это женщина. Есть дверь, которая закрывает вход в пещеру. Видимо, кто-то из группы грубо нарушил покой этого места и попал внутрь этой пещеры, за что все и поплатились», — считает Валентин Дегтерев.

Вторая фотография более интересная, но менее качественная. На ней турист разглядывает капище манси в лесу. В кустах хорошо видна фигура человека. Он одет в обычную для мансийцев одежду с капюшоном. Его никто не видит, но он внимательно наблюдает за теми, кто нарушил покой его богов.