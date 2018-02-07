12:06 07 февраля 2018 1

Гаранину удалось сохранить манадат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский райсуд Екатеринбурга лишь частично удовлетворил иск прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова к Екатеринбургской гордуме с требованием лишить мандатов двух депутатов — Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Согласно решению суда, наказание за нарушения понесет лишь последний из них.

Как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Смирнов не указал в декларации три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Депутат пояснил, что квартиру на его фамилию переписал его знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей. У Михаила Гаранина обнаружился счет во французском банке HSBC на 98 027 евро. Он заявил «URA.RU», что этот счет был им закрыт еще в 2015 году и в декларации за 2016 год указан ошибочно.

Интересы депутатов отстаивали юристы гордумы. Сами нарушители на заседание не явились. В качестве свидетеля со стороны думы в суде выступил секретарь рабочей группы по противодействию коррупции при губернаторе Мария Годиш. Она заявила, что комиссия не усмотрела в действиях Смирнова и Гаранина осознанного намерения ввести в заблуждение лиц, принимающих справки о доходах.

Тем не менее суд все равно обязал думу Екатеринбурга досрочно лишить Смирнова мандата. Аналогичные требования в отношении Гаранина отклонил. По словам Смирнова, он еще не получил решение на руки и пока не знает, будет ли его обжаловать. В прокуратуре «URA.RU» также пока не смогли ответить на вопрос, собираются ли они обжаловать решение по Гаранину, так как у них на руках нет мотивировочной части.