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Главные новости Пермского края
12:32  07 февраля 2018 7

Пермского экс-министра связи, виновного в коррупции, отпустили домой

Балуев в суде Пермь, балуев евгений
Балуев спустя полтора года вернется домойФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев спустя полтора года вернется домой. Как стало известно «URA.RU», суд отменил суровый приговор в отношении экс-чиновника, обвиненного в коррупции.

В среду, 7 февраля, Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении бывшего министра информационного развития и связи Прикамья Евгения Балуева. В ноябре прошлого года экс-чиновника приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в один млн рублей. При этом прокуратура предлагала наказать Балуева четырьмя годами условно и штрафу в 800 тысяч.

В краевом суде «URA.RU» сообщили, что первоначальный приговор отменен. Дело направлено на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд Перми. Изменена и мера пресечения в отношении Балуева на подписку о невыезде. Ранее с июня 2016 года он находился под стражей.

Экс-министра Евгения Балуева обвиняют в причастности к хищению 31 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство сети многофункциональных центров. Также в отношении чиновника возбудили дело по факту хранения боеприпасов (их обнаружили у него дома).

Балуев был задержан в пермском аэропорту 4 июня прошлого года, с 6 июня министр находился в СИЗО. Позже он сам уволился из правительства, признал вину и компенсировал бюджету 1 млн 800 тысяч рублей.

Стефан Савелли
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