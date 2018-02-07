{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
13:22  07 февраля 2018 0

Врачи завели сердце тюменской пенсионерки с помощью дрели. ФОТО

Женщине ввели сердечные препараты прямо в костьФото пресс-службы станции скорой медицинской помощи

Необычным способом спасли 76-летнюю пенсионерку сотрудники тюменской станции скорой медицинской помощи. Женщине с нарушением сердечного ритма просверлили кость дрелью, после чего установили катетер и ввели в полость кости препараты.

Татьяна Тарасова, которая прибыла в составе фельдшерской бригады на помощь пожилой тюменке
Фото пресс-службы станции скорой медицинской помощи

Как пояснил «URA.RU» пресс-секретарь скорой помощи Ирина Бердюгина, к диспетчеру станции обратилась внучка пострадавшей. Она рассказала о жалобах бабушки на острую боль за грудиной. Бригада прибыла на место через 13 минут после звонка.

Фельдшеры с помощью электрокардиограммы выявили у пациентки нарушение сердечного ритма, которое угрожало ее жизни. Из-за перебоев в работе сердца у тюменки резко снизилось артериальное давление и развился кардиогенный шок. По этой причине специалисты не могли ввести лекарства привычным способом через вену и решили установить катетер через кость, прибегнув к помощи дрели. В это время к дому прибыла вторая бригада. Врачи восстановили правильный сердечный ритм с помощью дефибриллятора и доставили пациентку в областную клиническую больницу №1. В настоящее время женщина находится в стабильном состоянии, переведена в общую палату.

Ирина Бердюгина отметила, что дрель и одноразовые иглы для введения лекарственных препаратов через кость имеются на вооружении каждой бригады скорой помощи. В прошлом году таким способом медики спасли жизнь девяти пациентам.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров