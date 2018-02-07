Врачи завели сердце тюменской пенсионерки с помощью дрели. ФОТО

Необычным способом спасли 76-летнюю пенсионерку сотрудники тюменской станции скорой медицинской помощи. Женщине с нарушением сердечного ритма просверлили кость дрелью, после чего установили катетер и ввели в полость кости препараты.
Как пояснил «URA.RU» пресс-секретарь скорой помощи Ирина Бердюгина, к диспетчеру станции обратилась внучка пострадавшей. Она рассказала о жалобах бабушки на острую боль за грудиной. Бригада прибыла на место через 13 минут после звонка.
Фельдшеры с помощью электрокардиограммы выявили у пациентки нарушение сердечного ритма, которое угрожало ее жизни. Из-за перебоев в работе сердца у тюменки резко снизилось артериальное давление и развился кардиогенный шок. По этой причине специалисты не могли ввести лекарства привычным способом через вену и решили установить катетер через кость, прибегнув к помощи дрели. В это время к дому прибыла вторая бригада. Врачи восстановили правильный сердечный ритм с помощью дефибриллятора и доставили пациентку в областную клиническую больницу №1. В настоящее время женщина находится в стабильном состоянии, переведена в общую палату.
Ирина Бердюгина отметила, что дрель и одноразовые иглы для введения лекарственных препаратов через кость имеются на вооружении каждой бригады скорой помощи. В прошлом году таким способом медики спасли жизнь девяти пациентам.